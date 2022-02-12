واجهنا منافسا محترما وسعيد بما قدمه فريقي

شباب بلوزداد ضيع الفوز أمام النجم الساحلي باكيتا:

حسم التعادل السلبي نتيجة مباراة النجم الساحلي التونسي وضيفه شباب بلوزداد الجزائري في المرحلة الأولى من مباريات المجموعة الثالثة ضمن بطولة دوري أبطال إفريقيا. ورغم محاولات الفريقين التسجيل وحصد النقاط الثلاث في مفتتح مباريات المجموعة الثالثة فقد آلت النتيجة للتعادل السلبي. وكانت أبرز الفرص ركلة الجزاء التي أهدرها شباب بلوزداد في الدقيقة الأخيرة من اللقاء عبر مهاجمه خير الدين مرزوقي.

يذكر أنّ المواجهة دارت على ملعب حمادي العقربي برادس في العاصمة التونسية نظراً لأعمال التوسعة التي يشهدها ملعب سوسة.

وبعد المباراة قال البرازيلي باكيتا، المدير الفني لشباب بلوزداد بعد المباراة: “سعيد بما قدمه فريقي اليوم، رغم إضاعتنا ركلة جزاء في وقت قاتل، كان يمكن أن تهدينا 3 نقاط في بداية المشوار”. وأضاف: “الفريقان قدما مباراة جيدة، ووجدنا منافسا محترما لعب بطريقة مشابهة لنا، ويضم في صفوفه لاعبين مميزين يتمتعون بديناميكية، وأعتقد أن مباراة اليوم كانت اختبارا مفيدا لنا”.

وحول إضاعة خير الدين مرزوقي ركلة جزاء في وقت قاتل، علق: “نتدرب باستمرار على ركلات الجزاء، لكن النجاح في تنفيذها يحضر ويغيب”. وختم: “قبل ركلة الجزاء أضعنا فرصا سانحة للتهديف، ونفس الشيء بالنسبة للنجم الساحلي”.

من جهته، قال مدرب النجم الساحلي روجي لوميلا أن “شباب بلوزداد فريق محترم جدًا وكان جاهزًا على جميع المستويات أقلقنا في بعض الفترات لكن رغم ذلك فقد خلقنا بعض الفرص لكن اللمسة الأخيرة كانت تنقصنا وأنا أعتبر أن حصد نقطة من مواجهة اليوم تعد أمرًا إيجابيًا”، مضيفا: “رغم التعادل، إلا أنني راضٍ عن الأداء الذي قدمه فريقي الذي يجعلني أطمئن على باقي المشوار ولو أن الأولوية للنجم هو الدوري التونسي، فيما يأتي دوري الأبطال تأتي في المقام الثاني بالنظر لوضعية النادي الحالية”.