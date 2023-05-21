“واجهنا منتخبا محفزا كان يرغب في تقديم شيء ما”

مدرب مولودية الجزائر الفرنسي باتريس بوميل:

أكد مدرب مولودية الجزائر، الفرنسي باتريس بوميل، أن فريقه واجه منتخبا محفزا رغم النتيجة النهائية للمباراة، وقال في تصريحات صحفية بعد اللقاء: “واجهنا فريقا محفزا كان يرغب في تقديم شيء ما.

والمباراة أمامه لم تكن سهلة. شاهدت لقطات جيدة لفريقي وأخرى ضيعنا فيها الكرات بسبب نقص التركيز. لقد منحت الفرصة لبعض الأسماء خصوصا العناصر الشابة”.

وقال أيضا: “التقيت بالمناضل نيلسون مانديلا، وأعجبت بشخصيته كثيرا، كما كان صديقا مقربا كثيرا للجزائر. لقد أحسنتم اختيار تسمية هذا الملعب على هذا الرجل تكريما له. وأنا جد فخور باللعب في هذه المنشأة المسماة على رمز من رموز السلام”.

واختتم قائلا “الملاعب التي تمتلكها الجزائر تدعو إلى الافتخار، لقد ذكرتني بالتي زرتها خلال مشواري التدريبي. برافو للجزائر ولديكم ملاعب رائعة من المستوى العالي”.