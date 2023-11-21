واجه “الخضر” سابقا.. لاعب أرجنتيني يعمل سائق سيارة أجرة

اضطرّ لاعب دولي أرجنتيني سابق إلى ممارسة وظيفة سائق سيارة أجرة، بِسبب تدهور الوضعية الاجتماعية لِأسرته.

ويتعلّق الأمر بِالمدافع خوسيه لويس غوميز (30 سنة)، الذي تنقضي مدّة عقده مع نادي راسينغ الأرجنتيني في الـ 31 من ديسمبر المقبل.

وعقب إجرائه للتدريبات صباحا مع زملائه في نادي راسينغ، يعود اللاعب الأرجنتيني خوسيه لويس غوميز إلى البيت، ويبدأ بعد الظهيرة في ممارسة مهنة سائق سيارة أجرة.

ووفقا لِوالد اللاعب، وفي أحدث تصريحات أدلى بها ونشرتها صحيفة “أولي” الأرجنتينية، فإن نجله يضطرّ أحيانا إلى العمل سائقا لِسيارة الأجرة ليلا. وأشار إلى معاناة الأسرة من الناحية الاجتماعية.

وأعرب الوالد عن أمله في أن يظفر ابنه بِعقد احترافي جديد، يسمح له بِممارسة رياضته المفضّلة، دون العمل بعد الظهيرة سائقا لِسيارة الأجرة.

وكان خوسيه لويس غوميز قد خاض كامل أطوار مواجهة منتخب بلاده لِفئة الآمال أمام الجزائر، بِرسم الجولة الثانية من دور المجموعات، لِمسابقة كرة القدم في أولمبياد مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية، صيف 2016. حيث يظهر في الصورة المُدرجة أدناه (رقم “4”) رفقة مُنافسه متوسّط الميدان هاريس بلقبلة.