واجه “الخضر” عام 2015.. هو الآن مفقود بِسبب الزّلزال

مازال اللاعب الدولي الغاني كريستيان أتسو، الإثنين، في عداد المفقودين بعد الزلزال القوي الذي ضرب تركيا.

وقالت إدارة نادي هاتاي سبور التركي في بيان لها إن لاعبها كريستيان أتسو مفقود، ولا تملك أيّ معلومات عنه.

وقبل الزلزال بعد ظهيرة الأحد، شارك أتسو بديلا (د82) في مبارة فريقه هاتاي سبور والضّيف نادي قاسم باشا، بِرسم الجولة الـ 23 من عمر البطولة التركية.

وتهاطلت بيانات التعاطف مع أسرة الغاني أتسو، من قبل الأندية التي احترف فيها، على غرار نيوكاسل وبورنموث الإنجليزيَين وملقة الإسباني وفيتاس أرنهايم الهولندي.

وينشط كريستيان أتسو (31 سنة) في نادي هاتاي سبور التركي منذ صيف 2022، رفقة زميله الجزائري المُغترب مهدي بوجمعة.

وشارك كريستيان أتسو أساسيا مع منتخب بلاده غانا في مواجهة الجزائر، بِرسم الجولة الثانية من دور المجموعات لِنهائيات كأس أمم إفريقيا 2015 بِغينيا الإستوائية (الصورتان المُدرجتان). وخلال هذه المنافسة، ساهم بِقوّة في بلوغ فريق “النّجوم السّوداء” النّهائي القارّي، بعد أن سجّل هدفَين.