واحة الكتاب الجزائريين.. نافذة تطل على الإبداع

ازدان الحقل الرقمي للأدب، بمولود جديد، وسمي بـ “واحة الكتاب الجزائريين”، يهتم بالأقلام الأدبية الجزائرية والتعريف بها، وكدا الوقوف على آخر الإصدارات الجديدة، من أجل إثراء النقاش والتفاعل و الحضور الأدبي في الساحة الثقافية.

هي مبادرة من الكاتبة “سلمى معيوف”، التي اجتهدت لخلق مساحة رقمية للمبدعين، لمشاركة أعمالهم وأفكارهم وانشغالاتهم، وكدا خلق روح التواصل والمبادرة بين كل المهتمين بمجال الأدب و القراء وعشاق الأدب الجزائري عامة. على أن تواكب المنصة الرقمية، كل الفعاليات الثقافية في الجزائر، ونقل التجارب الأدبية دون استثناء، في مختلف الأجناس الأدبية.

وهذا ودعت إدارة واحة الكتاب الجزائريين، كل الكتاب والمهتمين بالشأن الثقافي والأدبي والإبداع، إلى المساهمة في إثراء هذا الصرح الأدبي ليصبح نافدة، تطل على شروق الأعمال الأدبية في الجزائر.