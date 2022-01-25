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رياضة

وادو لدراجي: لا تلتفت إلى قطعان العنصرية بالمغرب

سليم.ع
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وادو لدراجي: لا تلتفت إلى قطعان العنصرية بالمغرب
أرشيف
عبد السلام وادو

عبّر الدولي السابق المغربي عبد السلام وادو عن تضامنه مع المعلق الجزائري في قنوات “بي إن سبورتس” حفيظ دراجي، في عز الحملة الشرسة التي يتعرض لها من ذباب المخزن المغربي..
ونشر عبد السلام وادو تغريدة، على حسابه الخاص على تويتر، قال فيها: ” أخي حفيظ لدراجي نحن نعرف أساليب هذه المجموعة المغربية العنصرية والمعادية للأجانب، كما أنني أعاني من كراهيتهم، كل يوم حرب إلكترونية يتم شنها على كل من لا يشاركونهم أيديولوجيتهم”.

ومن جهته تفاعل حفيظ دراجي مع رسالة التضامن والدعم الذي نشرها عبد السلام وادو، وقال دراجي في تغريدة له: ” في كل بلدان العالم معادن لا تتحول”.
وأضاف دراجي: ” شكرا جزيلا لك على دعم أخيك، إنك تمنحني الفرصة لأحيي وأشكر كل من يدعمني، لدي الكثير من الاحترام لإخوانك المغاربة”.

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