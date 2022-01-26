وادو لذباب المخزن: ليس بمقدور أحد إجباري على كره الجزائر

اشتكى الدولي المغربي السابق عبد السلام وادو من موجهة العنصرية التي تستهدفه وعائلته، من طرف “عنصريين مغاربة” على شبكات التواصل الاجتماعي، كما أكد أنه ليس بمقدر أحد إجباره على كره الجزائر وشعبها الشجاع.

وقال وادو في تغريدة له عبر حسابه الخاص على تويتر: ” أواجه موجة من الكراهية والعنصرية تجاه شخصي وعائلتي من في مواقع التواصل الاجتماعي، هي حركة مغاربية عنصرية ومعادية للأجانب قريبة من الأيديولوجية العنصرية النازية، وأقلية من المواطنين المغاربة الذين هم عنصريون”.

وأضاف الدولي المغربي السابق في تغريدته: “يُقاس المجتمع الناضج بدرجة قبول رأي الآخر .. ولا أحد سيجعلني أكره الجزائر وشعبها الشجاع”.

وقال المغربي وادو في الأخير: ” لا شيء يمكن أن يسلبني فخري وتشرفي بتمثيل بلدي لمدة 13 سنة كاملة”.

وأرفق وادو تغريدته على “تويتر” بصورة له بألوان المنتخب المغربي.

وادو لدراجي: لا تلتفت إلى قطعان العنصرية بالمغرب

وسابقا عبّر الدولي السابق المغربي عبد السلام وادو عن تضامنه مع المعلق الجزائري في قنوات “بي إن سبورتس” حفيظ دراجي، في عز الحملة الشرسة التي يتعرض لها من ذباب المخزن المغربي..

ونشر عبد السلام وادو تغريدة، على حسابه الخاص على تويتر، قال فيها: ” أخي حفيظ لدراجي نحن نعرف أساليب هذه المجموعة المغربية العنصرية والمعادية للأجانب، كما أنني أعاني من كراهيتهم، كل يوم حرب إلكترونية يتم شنها على كل من لا يشاركونهم أيديولوجيتهم”.

ومن جهته تفاعل حفيظ دراجي مع رسالة التضامن والدعم الذي نشرها عبد السلام وادو، وقال دراجي في تغريدة له: ” في كل بلدان العالم معادن لا تتحول”.

وأضاف دراجي: ” شكرا جزيلا لك على دعم أخيك، إنك تمنحني الفرصة لأحيي وأشكر كل من يدعمني، لدي الكثير من الاحترام لإخوانك المغاربة”.