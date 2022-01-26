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رياضة

وادو لذباب المخزن: ليس بمقدور أحد إجباري على كره الجزائر

سليم.ع
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وادو لذباب المخزن: ليس بمقدور أحد إجباري على كره الجزائر
أرشيف
عبد السلام وادو

اشتكى الدولي المغربي السابق عبد السلام وادو من موجهة العنصرية التي تستهدفه وعائلته، من طرف “عنصريين مغاربة” على شبكات التواصل الاجتماعي، كما أكد أنه ليس بمقدر أحد إجباره على كره الجزائر وشعبها الشجاع.
وقال وادو في تغريدة له عبر حسابه الخاص على تويتر: ” أواجه موجة من الكراهية والعنصرية تجاه شخصي وعائلتي من في مواقع التواصل الاجتماعي، هي حركة مغاربية عنصرية ومعادية للأجانب قريبة من الأيديولوجية العنصرية النازية، وأقلية من المواطنين المغاربة الذين هم عنصريون”.
وأضاف الدولي المغربي السابق في تغريدته: “يُقاس المجتمع الناضج بدرجة قبول رأي الآخر .. ولا أحد سيجعلني أكره الجزائر وشعبها الشجاع”.
وقال المغربي وادو في الأخير: ” لا شيء يمكن أن يسلبني فخري وتشرفي بتمثيل بلدي لمدة 13 سنة كاملة”.
وأرفق وادو تغريدته على “تويتر” بصورة له بألوان المنتخب المغربي.

وادو لدراجي: لا تلتفت إلى قطعان العنصرية بالمغرب

وسابقا عبّر الدولي السابق المغربي عبد السلام وادو عن تضامنه مع المعلق الجزائري في قنوات “بي إن سبورتس” حفيظ دراجي، في عز الحملة الشرسة التي يتعرض لها من ذباب المخزن المغربي..
ونشر عبد السلام وادو تغريدة، على حسابه الخاص على تويتر، قال فيها: ” أخي حفيظ لدراجي نحن نعرف أساليب هذه المجموعة المغربية العنصرية والمعادية للأجانب، كما أنني أعاني من كراهيتهم، كل يوم حرب إلكترونية يتم شنها على كل من لا يشاركونهم أيديولوجيتهم”.

ومن جهته تفاعل حفيظ دراجي مع رسالة التضامن والدعم الذي نشرها عبد السلام وادو، وقال دراجي في تغريدة له: ” في كل بلدان العالم معادن لا تتحول”.
وأضاف دراجي: ” شكرا جزيلا لك على دعم أخيك، إنك تمنحني الفرصة لأحيي وأشكر كل من يدعمني، لدي الكثير من الاحترام لإخوانك المغاربة”.

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التعليقات
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  • hakim

    الاخ عبد السلام وادو ننصحك ان تبدا التسخينات وتحضر نفسك لحملة ضدك بعد تضامنك مع حفيظ دراجي من جمال ريان لحفيظ دراجي ثم وادو عبد السلام و ربما القائمة ستتوسع بعد خروج فرد مغربي حر عن بقية القطيع المنقاد خلف ابواق قذرة تبتز وتتطاول على كل من يقف بوجهها ويكشف حقيقتها اعتقد ان مذيع الجزيرة احمد منصور كذلك تعرض لنفس الحملة عام 2015 لما وصف الاعلام المغربي باعلام المستنقعات القذرة ووصف اعلاميين بالسفلة بعدما اتهموه بزواج عرفي من مغربية واطلقوا عريضة لمقاضاته لهذا طلبت من الاعلام الجزائري تسليط الضوء على القضية وفتح الملفات القديمة ستجدون كوارث وفضائح قذرة لهذه الجهات داخل المغرب بتورط مع جهاز المخابرات المغربي

    2
  • سمير

    لا يخرج من ااجماعة الا متحمس لقتال او غدر او انه نافص عقل وسيموت بغيظه

    7

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