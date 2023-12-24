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واسيني الأعرج فائزا بجائزة “نوابغ العرب”

ماجيد صرّاح
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واسيني الأعرج فائزا بجائزة “نوابغ العرب”
ح. م
واسيني الأعرج.

توّج الأديب والأكاديمي واسيني الأعرج بجائزة “نوابغ العرب” لفئة الأدب والفنون لعام 2023، حسب ما أعلن عنه اليوم الأحد 24 ديسمبر، نائب رئيس الإمارات وحاكم دبي، محمد بن راشد آل مكتوم.

وبارك نائب رئيس الإمارات للأعرج تتويجه “نبارك للبروفيسور واسيني الأعرج فوزه بجائزة نوابغ العرب فئة الأدب والفنون تقديراً لإسهاماته الأدبية الكبيرة.. حيث قدم البرفيسور واسيني أكثر من 30 رواية ترتبط بالمجتمعات العربية وثقافتها وبيئتها.. وتم ترجمة رواياته لأكثر من 20 لغة واعتماد دراستها في عدد من جامعات العالم.. ويشغل البرفيسور منصب استاذ كرسي في جامعة الجزائر المركزية وجامعة السوربون في باريس. نبارك له فوزه .. ونثمن جهوده .. ونقدر ما قدمه للأدب العربي وللقارىء العالمي..”

نوابغ العرب هي جائزة أطلقها نائب رئيس الإمارات وحاكم إمارة دبي عام 2022، ويراد لها أن تكون بمثابة نوبل العرب “لتكريم وتقدير علماء ونوابغ” المنطقة العربية.

وتشمل الجائزة ست فئات وهي العلوم الطبيعية، والهندسة والتكنولوجيا، والأدب والفنون، والعمارة والتصميم، والاقتصاد، والطب. وتمنح لمن قدموا مساهمات كانت ذات “تأثير على المجتمعات العربية والتقدم البشري”.

والمتوج بالجائزة، الأكاديمي والأديب الجزائري واسيني الأعرج، هو أستاذ بجامعة السوربون بفرنسا، وله مسيرة أدبية تمتد لأكثر من أربعين سنة من الإبداع، حيث كتب باللغتين العربية والفرنسية. منذ أول رواية له تحت عنوان “البوابة الزرقاء” عام 1980 إلى آخر رواية “حيزية حكاية الغزالة الذبيحة كما روتها حنا تامي” التي أصدرها الكاتب هذا العام.

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