واسيني وقسيمي وبلكبير ورشدي رضوان في معرض الشارقة

يستضيف معرض الشارقة الدولي للكتاب نخبة من كبار الأدباء والكتاب الذين أثروا المشهد الأدبي والثقافي العربي بأعمالهم في مجالات الشعر والرواية والفكر والنقد والترجمة وأدب الطفل، من بينهم من فازوا بجوائز أدبية مرموقة تكريماً لإنجازاتهم الإبداعية التي أضافت للأدب العربي أعمالاً استثنائية حازت إعجاب النقاد والجمهور.

وسيحضر التظاهرة عددا من الروائيين الجزائريين –حسب بيان تلقت “الشروق” نسخة منه- وهم بومدين بلكبير وواسيني الأعرج وسمير قسيمي ورشدي رضوان إلى جانب أسماء عربية مهمة منهم الكاتب خالد النصر الله، والشاعر محمد جار الله السهلي، والكاتبة منى الشمري، والكاتب عبد الوهاب الرفاعي، وسعاد الناصر، ومحمد عيسى المؤدب، وصلاح الدين الحمادي، وليلى العبيدي، ومريم جبر، ومنى الشرافي تيم.

إضافة إلى محمد النعاس ومحمد الأشعري ونجوى بن شتوان وعلي عبد الأمير صالح، وعلي بدر، وعلي الشلاه، وجان دوست، وراما قنواتي، وفادي عزام، وهنادا طه، ومحمود الرحبي، وآمنة الربيع.

ويتيح المعرض لزواره كباراً وصغاراً حضور فعاليات وأمسيات وجلسات حوارية وورش عمل غنية بموضوعات متنوعة ضمن برنامجه الثقافي الذي يتضمن 200 فعالية ويمتد على مدار 12 يوماً خلال الفترة من 2 إلى 13 نوفمبر المقبل في مركز إكسبو الشارقة، إذ يحفل بلقاءات وندوات تسلط الضوء على تجارب الضيوف المشاركين والمراحل والمحطات التي مروا بها خلال مسيرتهم الإبداعية.

حيث سيحل المعرض، الذي يقام تحت شعار (كلمة للعالم) أدباء دولة الإمارات العربية المتحدة سلطان العميمي وخلود المعلا وإبراهيم الهاشمي وسعيد الحنكي وحمد بن صراي وأسماء الحمادي وعائشة الشامسي.

كما سيلتقي جمهور المعرض تحت شعار “كلمة للعالم” طيلة الـ 12 يوما ابتداء من الثاني نوفمبر القادم كل من الروائي المصري أحمد مراد، والشاعر هشام الجخ، والشاعر عبد الله حسن، والكاتب يوسف رخا، والدكتور أحمد عمارة، وكاتب السيناريو هاني سرحان، والكاتب محمد توفيق، والكاتب محمد صادق، ومن اليمن الكاتب صالح البيضاني.