واسيني يدعو إلى العودة إلى التراث في “المنجز السردي العربي القديم”

قال إن الكوفيد أوقف مشروع "حيزية" مؤقتا

دعا واسيني الأعرج الكتاب والباحثين إلى العودة إلى التراث القديم والعمل على استلهامه ودراسته. وقال، على هامش توقيع كتابه الجديد “المنجز السردي العربي القديم” بجناح “خيال”، إن القطيعة التي مورست على التراث ظلمت كثيرا المنجز الروائي القديم وهمّشته.

وأوضح واسيني خلال حفل التوقيع أنه لم يبتعد كثيرا عن ميدان الرواية ومشروعه، لكنه فضّل طرح الموضوع من وجهة نظر نقدية حيث يعيد النظر في الأطروحات التي تقول إن الرواية العربية ظهرت مع زينب سنة 1914. حيث يؤكد المتحدث أن كتابه هو محاولة إنصاف واستعادة هذا التراث منذ ألف ليلة وليلة إلى حي ابن يقضان وغيرها من الأعمال التي شكّلت النواة الأساسية والأولى للأعمال الروائية.

وكشف واسيني أنه في هذه الدراسة طبّق نفس أساليب الدراسات، التي تطبّق على الروايات الحديثة، على الروايات والأعمال التراثية، ووجد أن القطيعة مع هذا التراث ضيّعت أمامنا الكثير من الفرصة في بروز حركة روائية تشبه تلك التي حدثت في أمريكا اللاتينية. وحسب واسيني فإن الأطروحات التي تؤرخ للنهضة العربية الحديثة مع حملة نابليون قد جانبت الصواب لأن تلك الحملة أرّخت للمثاقفة وليس النهضة.

واعتبر واسيني أن القطيعة السلبية مع التراث دمّرت كل هذا الإرث والتراث داعيا إلى وجوب إعادة ربط حبل الصلة به إنصافا للتاريخ.

من جهة أخرى، كشف واسيني أن مشروعه الروائي الخاص بحيزية ما يزال قيد الإنجاز بعد أن توقف لفترة بسبب الحجر وظروف الكوفيد التي علقت السفر والحركة، حيث يعتزم واسيني القيام بجولة أخيرة إلى الأماكن التي تحدثت عنها قصيدة بن قيطون قبل الشروع في كتابة العمل.