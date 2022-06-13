واشنطن بوست تنشر نتائج تحقيق حول اغتيال شيرين أبو عاقلة

يرجّح تحقيق حديث لصحيفة واشنطن بوست الأمريكية حول اغتيال مراسلة قناة الجزيرة في فلسطين شيرين أبو عاقلة، احتمال قيام جندي إسرائيلي بإطلاق النار عليها.

وقامت الصحيفة في خلال التحقيق بمراجعات لمقاطع فيديو، وزيارات ميدانية، وتحليلات لصوت طلقات إطلاق النار قام بها خبراء مختصون.

ويكشف التحقيق الذي أخضع 15 مقطع فيديو للمراجعة، عدم جود أي مسلحين في مكان اغتيال أبو عاقلة. وأن “جنديا إسرائيليا أطلق النار وقتل مراسلة الجزيرة على الأرجح”.

كما شمل تحقيق الصحفية الأمريكية تحليل صوت إطلاق النار. وهو ما كشف أن إطلاق الرصاص كان من مسافة تتطابق مع المسافة بين الصحفية وعناصر جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وحسب التحقيق، فقد أطلق جنود الاحتلال 6 طلقات نارية بعد أقل من 30 ثانية من اقتراب الصحفية ومرافقتها من موقعهم على مسافة 180 مترا. وهو ما يرجّح فرضية الاغتيال المتعمّد.

اغتيال صحفية فلسطينية برصاص الاحتلال الإسرائيلي

وفي 1 جوان 2022، وأياما بعد استشهاد مراسلة الجزيرة في فلسطين الصحفية شيرين أبو عاقلة برصاص الاحتلال، اغتالت القوات الصهيونية الصحفية والأسيرة المحرّرة غفران وراسنة.

وحسب ما نقلته وسائل إعلام فلسطينية عن مصادر طبية، فقد استشهدت الوراسنة (31 عاما)، متأثرة بجراح خطيرة أصيبت بها، جراء إطلاق جيش الاحتلال النار عليها، بدعوى تنفيذها عملية طعن.

كما أفادت وزارة الصحة الفلسطينية باستشهاد الشابة وراسنة، إثر إصابتها برصاصة اخترقت صدرها من الجهة اليسرى، وخرجت من الجهة اليمنى.

واعتقلت الشهيدة وراسنة في وقت سابق من قبل قوات الاحتلال ( جانفي 2022). قبل أن يتمّ الإفراج عنها في أفريل الماضي.

أسوشيتد برس تكشف نتائج تحقيقها بشأن اغتيال شيرين أبو عاقلة

وفي 24 ماي 2022، قالت وكالة أسوشيتد برس إن تحقيقها في ملابسات مقتل مراسلة الجزيرة شيرين أبو عاقلة، يعزز حقيقة مقلتها برصاص الاحتلال الإسرائيلي.

وأوضحت الوكالة أن صحفييها زاروا الموقع الذي قتلت فيه شيرين على أطراف مخيم جنين في الضفة الغربية، واستمعوا إلى شهود العيان. كما فحصوا الصور ومقاطع الفيديو المتوفرة.

وذكرت أسوشيتد برس أن مقابلاتها مع 5 شهود عيان، توصّلت إلى نتيجة تتوافق مع ما توصلت إليه مجموعة “بيلينغكات” للأبحاث، بشأن موقع عناصر قوات الاحتلال وقربها من شيرين.

ويرجّح ذلك حسب الوكالة، من احتمال استهدافها بشكل مقصود من قبل جنود الاحتلال قصد اغتيالها.

مجلس الأمن يدعو إلى تحقيق فوري وشفّاف في اغتيال شيرين أبو عاقلة

في 14 ماي 2022، دعا مجلس الأمن الدولي إلى إجراء تحقيق فوري في جريمة اغتيال الإعلامية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة. مشدّدا على ضرورة ضمان مساءلة الفاعلين.

وفي بيان أصدره في وقت متأخر من مساء الجمعة، استنكر مجلس الأمن بشدّة اغتيال شيرين أبو عاقلة وإصابة صحفي آخر برصاص قوات الاحتلال الصهيوني في مدينة جنين الفلسطينية.

كما شدّد مجلس الأمن في بيانه على “وجوب حماية الصحفيين بصفتهم مدنيين”. داعيا إلى إجراء “تحقيق فوري وشامل وشفّاف وحيادي” في مقتل أبو عاقلة.