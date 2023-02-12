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الجزائر

واشنطن بوست: رجال الإنقاذ الجزائريون كانوا أبطال مدينة أديامان التركية

الشروق أونلاين
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واشنطن بوست: رجال الإنقاذ الجزائريون كانوا أبطال مدينة أديامان التركية
ح.م
فريق الإنقاذ الجزائري بمنطقة أديامان

وصفت صحيفة واشنطن بوست الأمريكة رجال الإنقاذ الجزائرين بأبطال مدينة أديامان التركية نتيجة التدخلات التي قاموا بها في المنطقة.

وفي موضوع لها عنونته بـ “مع وصول عمال الإنقاذ الأجانب، الناجون من الزلزال التركي يتدافعون للحصول على المساعدة” اعتبرت الصحيفة الأمريكية أن رجال الحماية المدنية الجزائرية كانوا أبطال مدينة أديامان يوم الأربعاء.

وكتبت الصحيفة “في شارع واسع مليء بالدمار وفي الوقت الذي لم يكن يتوقع فيه أحد وجود ناجين، قام فريق الإنقاذ الجزائري بانتشال طفلين وهما على قيد الحياة من تحت مبنى سكني منهار”.

وقال شاهد عيان تركي يدعى جيهان أوزاي والبالغ من العمر 33 عامًا للصحيفة، إن الجزائريين وصلوا في وقت متأخر من يوم الاثنين، وكانوا “طيبين حقًا”.

وأضاف قائلا: “لديهم معدات عظيمة ويقومون بانتشال كل الجثث”.

وفي تصريح لواشنطن بوست عقب عملية إنقاذ الطفلين، قال المتحدث باسم الفريق الإنقاذ العقيد فاروق عاشور، إن الكثير من الناس يأتون لطب المساعدة من الفريق الجزائري.

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