واشنطن بوست: رجال الإنقاذ الجزائريون كانوا أبطال مدينة أديامان التركية
وصفت صحيفة واشنطن بوست الأمريكة رجال الإنقاذ الجزائرين بأبطال مدينة أديامان التركية نتيجة التدخلات التي قاموا بها في المنطقة.
وفي موضوع لها عنونته بـ “مع وصول عمال الإنقاذ الأجانب، الناجون من الزلزال التركي يتدافعون للحصول على المساعدة” اعتبرت الصحيفة الأمريكية أن رجال الحماية المدنية الجزائرية كانوا أبطال مدينة أديامان يوم الأربعاء.
وكتبت الصحيفة “في شارع واسع مليء بالدمار وفي الوقت الذي لم يكن يتوقع فيه أحد وجود ناجين، قام فريق الإنقاذ الجزائري بانتشال طفلين وهما على قيد الحياة من تحت مبنى سكني منهار”.
Help began to arrive to quake-ravaged parts of southern Turkey, but the distribution of government supplies — after days of complaints by survivors desperate for aid — was at times scattershot and chaotic. https://t.co/yVZzMABK7o
— The Washington Post (@washingtonpost) February 9, 2023
وقال شاهد عيان تركي يدعى جيهان أوزاي والبالغ من العمر 33 عامًا للصحيفة، إن الجزائريين وصلوا في وقت متأخر من يوم الاثنين، وكانوا “طيبين حقًا”.
وأضاف قائلا: “لديهم معدات عظيمة ويقومون بانتشال كل الجثث”.
وفي تصريح لواشنطن بوست عقب عملية إنقاذ الطفلين، قال المتحدث باسم الفريق الإنقاذ العقيد فاروق عاشور، إن الكثير من الناس يأتون لطب المساعدة من الفريق الجزائري.
#تركيا_سوريا
✅ بعد 05 أيام من العمل يواصل فريق الإنقاذ الجزائري بتركيا في الحفاظ على المرتبة الأولى وهذا وفق إحصائيات منصة تنسيق وإدارة العمليات الميدانية التابعة للمجموعة الإستشارية الدولية للبحث والإنقاذ من حيث عدد الأشخاص الذين تم العثور بإجمالي 86 شخص منهم 12 على قيد. الحياة pic.twitter.com/abaDknBgtN
— Protection Civile_dz الحماية المدنية الجزائر (@DGPC_CNI) February 11, 2023