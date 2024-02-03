واشنطن تأسف لـ”قرار السلطات الانتقالية في مالي الانسحاب من اتفاق الجزائر”

أعربت واشنطن عن "أسفها" من موقف السلطات الإنتقالية في مالي من اتفاق الجزائر.

أعربت واشنطن عن أسفها لـ”قرار السلطات الانتقالية في مالي الانسحاب من اتفاق الجزائر”، وهو ما صرّح به المتحدث الإقليمي باسم وزارة الخارجية الأمريكية، ساميويل وربيرغ، لإذاعة الجزائر الدولية اليوم، السبت 3 فيفري.

ويرغ قال “تعبر الخارجية الأمريكية عن أسفها من قرار السلطات الانتقالية في مالي الانسحاب من اتفاق الجزائر. كان من الممكن أن يوفر الاتفاق إذا تم تنفيذه بالكامل مزيدا من الاستقرار لكل شعب مالي.”

ليضيف المتحدث “نحن قلقون إزاء استئناف الأعمال العدائية بين المجموعات المسلحة الموقعة على اتفاق الجزائر والحكومة الانتقالية.”

ويشير إلى أن واشنطن تتوقع “من الحكومة الانتقالية أن تحترم التزامها بتنظيم الانتخابات والعودة إلى حكومة مدنية ديمقراطية.” وإعلان تاريخ للانتخابات.

وهو الموقف الذي أعلنه الناطق الرسمي لوزارة الخارجية الأمريكية، ماثيو ميلر، في لقاء صحفي يوم الخميس الماضي، حيث قال “نأسف لانسحاب الحكومة الانتقالية من اتفاق الجزائر، الذي لو تم تنفيذه بالكامل لكان قد وفر المزيد من الاستقرار لجميع الماليين والمنطقة بأكملها.”

الناطق الرسمي لوزارة الخارجية الأمريكية قال أن واشنطن قلقة “إزاء استئناف الأعمال العدائية وخطر العودة إلى الحرب الأهلية بين الجماعات المسلحة الموقعة على اتفاق الجزائر والحكومة الإنتقالية.”