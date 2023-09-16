واشنطن تجري محادثات مع الرياض حول إمدادات النفط

قال مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، إن واشنطن تجري محادثات منتظمة مع السعودية لضمان استقرار إمدادات الطاقة في الأسواق العالمية.

وأوضح سوليفان في تصريح للصحافة، أن الرئيس بايدن التقى بشكل غير رسمي مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان في نيودلهي. لكن من دون التطرق إلى تفاصيل موضوع إمدادات النفط.

وأضاف المتحدث أن “ما جرى التركيز عليه خلال ذلك اللقاء هو الإعلان عن مشروع الممر الاقتصادي (بين الهند وأوروبا عبر الشرق الأوسط)”.

متابعا يقول:”لكننا على اتصال دائم على المستويات العليا مع السعودية، حول ضمان إمدادات مستقرة للطاقة وبأسعار معقولة”.

وارتفعت أسعار النفط الأسبوع الماضي، فوق مستوى 90 دولارا للبرميل. مباشرة بعد أن أعلنت السعودية عن تمديد خفضها الطوعي للإنتاج.

وقالت وزارة الطاقة في المملكة في وقت سابق، إنها ستمدّد خفض إنتاجها من النفط بمقدار مليون برميل يومياً، لـ3 أشهر أخرى حتى نهاية ديسمبر 2023.