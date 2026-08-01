واشنطن تحذر رعاياها المتواجدين في الشرق الأوسط

نشرت وزارة الخارجية الامريكية يوم السبت، 1 أوت، تحذيرا موجها لرعاياها في منطقة الشرق الأوسط.

وكتبت الخارجية الامريكية “ينبغي على المواطنين الأمريكيين المتواجدين حالياً في الشرق الأوسط توخي الحذر والتحلي بأقصى درجات اليقظة، والاستعداد لاحتمال إلغاء الرحلات الجوية، وإغلاق المجال الجوي بشكل دوري، وحدوث اضطرابات في حركة السفر.”

وأضافت أن بعض شركات الطيران في المنطقة قامت “بتأجيل استئناف جداول رحلاتها السابقة، بينما ألغت شركات أخرى بعض المسارات. لذا، يتعين على الأمريكيين في المنطقة التفكير في المغادرة، أو الاستعداد للمغادرة في حال حدوث تصعيد.”

ولفتت أنه ينبغي على الأمريكيين المتواجدين خارج الشرق الأوسط “إعادة النظر بجدية في السفر إلى المنطقة أو عبرها”، ونصحت المسافرين من المنطقة أو إليها بمتابعة المعلومات المتعلقة بعمليات المطارات وشركات الطيران.

وكتبت الخارجية الامريكية أنه “من المحتمل أن تقوم إيران والجماعات الداعمة لها باستهداف مصالح أمريكية”، أو “مواقع مرتبطة بالولايات المتحدة والأمريكيين في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك الشركات والمؤسسات الأمريكية.”