واشنطن تدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار في القطاع

دعت واشنطن إلى وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة على لسان كامالا هاريس، نائبة الرئيس الأمريكي جو بايدن، يوم الأحد 3 مارس 2024.

دعت واشنطن إلى وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة على لسان كامالا هاريس، نائبة الرئيس الأمريكي جو بايدن، والتي وجهت توبيخا لسلطات الإحتلال.

حسب ما نقلته وكالة “رويترز“، دعت هاريس يوم أمس الأحد، 3 مارس، من ألاباما إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة.

فقالت نائبة الرئيس بايدن في كلمتها بمناسبة إحياء ذكرى قمع متظاهرين أمريكيين من أجل الحقوق المدنية منذ قرابة ست عقود “الناس في غزة يتضورون جوعا. الظروف غير إنسانية وإنسانيتنا المشتركة تجبرنا على التحرك”، وأضافت “يجب على الحكومة الإسرائيلية أن تفعل المزيد لزيادة تدفق المساعدات بشكل كبير. لا توجد أعذار”.

كما دعت كذلك سلطات الإحتلال إلى فتح معابر حدودية جديدة، وعدم فرض “قيود غير ضرورية” على توصيل المساعدات، وحماية العاملين في المجال الإنساني والقوافل من أن تصبح أهدافا، والعمل على استعادة الخدمات الأساسية وتعزيز النظام حتى “يتمكن المزيد من الغذاء والمياه والوقود من الوصول إلى أولئك الموجودين في المناطق المتضررة”.

وحسب ذات الوكالة، كامالا هاريس وجهت توبيخا إلى سلطات الإحتلال “فيما يبدو أنه أشد توبيخ حتى الآن من قبل زعيم كبير في الحكومة الأمريكية بشأن الأوضاع في القطاع”.

وهو توبيخ يعكس الإحباط الشديد، يضيف ذات المصدر، إن لم يكن اليأس، داخل الحكومة الأمريكية بشأن الحرب، التي أضرت بالرئيس جو بايدن مع الناخبين ذوي الميول اليسارية وهو يسعى لإعادة انتخابه هذا العام.