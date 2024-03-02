واشنطن تدعو السلطات في مالي إلى إجراء انتخابات

دعت واشنطن السلطات الإنتقالية المالية إلى إجراء انتخابات “حرة ونزيهة” في مالي والوفاء بالتزاماتها تجاه مواطنيها.

قالت الولايات المتحدة الأمريكية في بيان صحفي نهاية شهر فيفري صادر عن المتحدث الرسمي لخارجيتها، أنها تشعر “بقلق بالغ إزاء اختيار الحكومة الانتقالية في مالي عدم إجراء انتخابات لاستعادة الديمقراطية في فيفري 2024، على الرغم من أنها التزمت بالقيام بذلك في عام 2022.”

الخارجية الأمريكية قالت أن الحكومة الإنتقالية في باماكو أعلنت تأجيل الإنتخابات إلى سبتمبر 2023 “لكنها فشلت منذ ذلك الحين في تقديم تقويم انتخابي محدث، وهي (الإنتخابات) خطوة حاسمة في دخول حقبة جديدة من الحكم الديمقراطي بقيادة مدنية.”

فبعد أن برمجت الحكومة الانتقالية في مالي، الإنتخابات ومنها الرئاسيات، لتاريخ 8 فيفري 2024 كجولة أولى، ويوم 18 فيفري 2024 كجولة ثانية، أعلنت الحكومة الإنتقالية في مالي عن تأجيل هذه الإنتخابات “لأسباب تقنية”.