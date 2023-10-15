واشنطن ترسل حاملة طائرات ثانية لدعم إسرائيل

أعلن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، مساء السبت، أن بلاده سترسل مجموعة ثانية من حاملات الطائرات إلى شرق البحر الأبيض المتوسط “لردع الأعمال العدائية ضد إسرائيل”.

وجاء ذلك في بيان لأوستن نشرته وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) على موقعها الرسمي، بعد إعلانه الأربعاء، وصول حاملة الطائرات الأمريكية “جيرالد فورد” إلى شرق المتوسط في المياه الدولية قبالة إسرائيل.

وقال أوستن: “وجهت المجموعة الهجومية لحاملة الطائرات يو إس إس دوايت دي أيزنهاور (CSG) بالبدء في التحرك إلى شرق البحر الأبيض المتوسط”.

وأوضح أن ذلك يأتي “كجزء من جهودنا لردع الأعمال العدائية ضد إسرائيل أو أي جهود تهدف إلى توسيع نطاق هذه الحرب في أعقاب هجوم حماس على إسرائيل”.

وتابع أوستن وفق نص البيان: “تضم المجموعة الضاربة طراد الصواريخ الموجهة “يو اس اس فلبين سي” (CG-58) ويو إس إس ميسون (DDG 87)، وجناح الناقل الجوي الثالث (CVW 3)، مع تسعة أسراب من الطائرات”.

ومساء السبت، نقلت شبكة “إيه بي سي نيوز” عن مسؤولين أمريكيين إن إرسال حاملات الطائرات الأمريكية إلى المنطقة يهدف إلى إظهار التزام الولايات المتحدة تجاه إسرائيل وليكون “رادعا” لإيران وحزب الله بعدم التورط في الصراع بين إسرائيل و”حماس”.

وقال مسؤول أمريكي للشبكة إن البنتاغون يدرس أيضا نشر السفينة الهجومية البرمائية “يو إس إس باتان” بالقرب من إسرائيل لتقديم دعم إضافي إذا لزم الأمر.