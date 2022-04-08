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واشنطن تسلط عقوبات على ابنتي بوتين والكرملين مندهش

جواهر الشروق
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واشنطن تسلط عقوبات على ابنتي بوتين والكرملين مندهش

أبدى الكرملين، يوم الخميس، دهشته من قرار الولايات المتحدة تسليط عقوبات ضد ابنتي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وأعلن البيت الأبيض العقوبات التي تستهدف ماريا فورونتسوفا وكاترينا تيخونوفا، الإبنتان الكبيرتان لبوتين من زوجته السابقة ليودميلا شكريبنيفا.

وقال المتحدث باسم الكرملين لوسائل الإعلام “بالطبع نعتبر هذه العقوبات في حد ذاتها امتدادا لموقف مسعور للغاية فيما يتعلق بفرض القيود”. مضيفا أن “الكرملين لا يستوعب سبب استهداف ابنتي بوتين”.

وشملت العقوبات التي فرضتها واشنطن على موسكو بسبب أزمتها مع أوكرانيا، المؤسسات المالية ومعاقبة مسؤولي الحكومة الروسية وأفراد أسرهم، من بينهم كاترينا وماريا اللتان يعتقد المسؤولون الأمريكيون أنهما يخفيان ثروة والدهما.
وقالت الولايات المتحدة إن عقوبات “المنع الكامل” ستفرض أيضا على زوجة وابنة وزير الخارجية سيرجي لافروف وأعضاء مجلس الأمن الروسي بمن فيهم الرئيس السابق ورئيس الوزراء دميتري ميدفيديف.

وتعتقد الإدارة الأمريكية أن هؤلاء الأفراد، بما فيهم كاترينا وماريا، أثروا أنفسهم على حساب الشعب الروسي، وبعضهم مسؤول عن تقديم الدعم الضروري لبوتين في صراعه مع أوكرانيا، وهذا من شأنه أن يعزلهم اقتصاديا عن العالم ويجمّد أي أصول لديهم في الولايات المتحدة، بحسب ما أوردته جريدة “الغارديان” البريطانية.

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