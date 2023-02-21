واشنطن تصدم الرباط.. فيتو على عقد منتدى التطبيع بالصحراء الغربية

كشفت وسائل إعلام عبرية، أن الولايات المتحدة الأمريكية، رفضت اقتراحا للنظام المغربي بإقامة ما يسمى منتدى النقب للتطبيع بأراضي الصحراء الغربية.

ونقلت صحيفة “يسرائيل هيوم” عن مصادر دبلوماسية أن موعد عقد “منتدى النقب”، الذي اقترحت الرباط احتضانه هذه المرة شهر مارس بمدينة الداخلة المحتلة قد تم تأجيله رسميا.

وأوضحت أن واشنطن تحفظت على مكان انعقاد المنتدى بالأراضي الصحراوية، وأن الرئيس الأمريكي جو بايدن رفض هذا الخيار.

وكشف التقرير أن الاجتماع الذي يضم دول الإمارات والبحرين والمغرب ومصر، سيعقد على ما يبدو في الولايات المتحدة الأميركية أو في مكان آخر.

من جهة أخرى نشرت المراسل صحيفة إسرائيل اليوم أن من أسباب التأجيل هو التحفظ في إدارة بايدن على المكان الذي اعتزم المغاربة إقامة القمة فيه وهو “الصحراء الغربية”، وهي منطقة لا يعترف جزء من المجتمع الدولي بسيادة المغرب عليها”.

وبعد “الفيتو” الأمريكي على مكان عقد الاجتماع، سارعت الرباط إلى تغطية هذه “الضربة السياسية”، بإبلاغ الجانب الاسرائيلي بأنه لن يحتضن المنتدى هذه المرة.

وبرر النظام المغربي، قراره بتوتر الأوضاع في فلسطين المحتلة، لكن معلوم أن الرباط وتل أبيب واصلا تبادل زيارات المسؤولين على أعلى مستوى، بالتزامن مع اقتحامات المسجد الأقصى وحتى عمليات قصف غزة، ولم تشعر السلطات المغربية بالحرج من ذلك.