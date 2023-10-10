لأول مرة واشنطن تصف وصول العسكريين للسلطة في النيجر بالإنقلاب العسكري

قامت بتعليق 442 مليون دولار من المساعدات :

وصفت واشنطن استيلاء العسكريين في النيجر على السلطة شهر جويلية الماضي، بالانقلاب العسكري، كما علقت 442 مليون دولار من المساعدات الاقتصادية.

وصفت الولايات المتحدة الأمريكية استيلاء العسكريين في النيجر على السلطة شهر جويلية الماضي بالانقلاب العسكري، وقامت بالتالي بتعليق 442 مليون دولار من المساعدات الاقتصادية، حسب ما نشرته “فرانس برس” اليوم الثلاثاء، 10 أكتوبر.

“نأخذ هذا الإجراء لأننا طيلة هذين الشهرين، استنفذنا كل الطرق الممكنة من أجل الحفاظ على النظام الدستوري في النيجر” حسب ما صرح به مسؤول سام أمريكي لصحفيين.

وقد أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان أن وزير الخارجية، أنتوني بلنكن، قد تحدث هاتفيا الأمس، الإثنين 9 أكتوبر، “مع رئيس النيجر محمد بازوم”.

وأضاف البيان “أكد الوزير بلينكن مجددًا أن الحكومة المدنية المنتخبة ديمقراطيًا توفر أفضل فرصة لضمان بقاء النيجر شريكًا قويًا في الأمن والتنمية في المنطقة. وتدعو الولايات المتحدة إلى الإفراج الفوري عن جميع الذين اعتقلوا ظلماً في أعقاب الانقلاب العسكري.”