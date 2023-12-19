واشنطن تطلق تحالفا دوليا لمواجهة الحوثيين في البحر الأحمر

أعلن وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، عن إطلاق تحالف دولي لمواجهة الحوثيين في البحر الأحمر، وذلك يوم أمس الإثنين 18 ديسمبر.

التحالف الذي أطلقته واشنطن مكون من كل من المملكة المتحدة والبحرين وكندا وفرنسا وإيطاليا وهولندا والنرويج وسيشيل وإسبانيا، وهو التحالف الذي سيعمل على التصدي لهجمات الحوثيين على السفن التابعة للكيان الصهيوني أو المتجهة أو العائدة من موانئه. والتي يستهدفها الحوثيون بصواريخ باليستية أو طائرات مسيرة.

وبسبب العدوان على غزة، أعلن الحوثييون في 15 نوفمبر الماضي أنهم سيستهدفون السفن المرتبطة بالكيان في البحر الأحمر ومضيق باب المندب. واحتجزوا منذ ذلك الحين سفينة “غالاكسي ليدر” المرتبطة بالكيان والتي استولوا عليها يوم 19 نوفمبر.

كي يعلنوا بعد ذلك يوم التاسع ديسمبر، عن استهدافهم لأي سفينة تتجه نحو موانئ الكيان عبر البحر الأحمر وبحر العرب، مادام الحصار على غزّة قائما.

ويعد باب المندب الذي يصل بين البحر الأحمر وخليج عدن وبحر العرب واحدا من أهم ممرات النقل على الطريق البحرية بين البحر المتوسط، و المحيط الهندي وشرقي أفريقيا. وتمر به في الاتجاهين أكثر من 21000 قطعة بحرية سنوياً، ما يمثل 57 قطعة يوميا من سفن وناقلات النفط العملاقة.