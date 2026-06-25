وتحذر من فرض رسوم بمضيق هرمز..

أكد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، اليوم الخميس، إن الولايات المتحدة تسعى بمساعدة شركائها الإقليميين إلى إقامة حوار بناء يفضي إلى اتفاق شامل مع إيران، وجاءت تصريحات روبيو خلال الاجتماع المشترك لوزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي والولايات المتحدة الأمريكية في العاصمة البحرينية المنامة.

وهو اللقاء الذي وصفه بالهام جداً لكونه يعكس هدفاً مشتركاً يرمي لصون الأمن والاستقرار في المنطقة، مطمئناً حلفاء واشنطن بأن أي قرارات تتخذ في المحادثات مع طهران ستضمن بشكل كامل ومطلق مصالح دول الخليج وتأخذ تطلعاتها بعين الاعتبار تماشياً مع رؤية الرئيس دونالد ترامب المنفتحة على السلام الذي يضمن أمن وازدهار المنطقة.

وفيما يتعلق بملف الملاحة البحرية، شدد وزير الخارجية الأمريكي على أن مضيق هرمز يمثل ممراً مائياً دولياً لا تمتلكه أي دولة بمفردها، مؤكداً أنه ليس من حق أي طرف فرض رسوم مرور مالية على السفن العابرة.

وأردف روبيو أن بلاده مستعدة لتقديم الدعم لطهران إذا قررت وقف تصدير أيديولوجيتها والتركيز على رفاهية شعبها.

وفي رد فعل مباشر، حذرت بحرية الحرس الثوري الإيراني اليوم من إبحار السفن خارج المسارات البحرية التي تحددها إيران في مضيق هرمز، معتبرة أن إعلان أي ممر مائي جديد دون التنسيق المسبق والمباشر معها يعد أمراً مرفوضاً تماماً وينطوي على خطورة بالغة على سلامة حركة الملاحة.