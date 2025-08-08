واشنطن تعرض مكافأة 50 مليون دولار للقبض على الرئيس الفنزويلي مادورو

أعلنت الحكومة الامريكية، يوم أمس الخميس، 7 أوت، أن واشنطن ضاعفت المكافأة المالية مقابل أي معلومات تؤدي إلى القبض و/أو إدانة الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، بتهمة انتهاك قوانين المخدرات الأمريكية، إلى 50 مليون دولار.

وتتهم واشنطن في بيانها الرئيس الفنزويلي مادورو بتهريب المخدرات والتعاون مع جماعات إجرامية، حسب زعمها.

ووفقا لما نقلته وكالة “رويترز”، وصف وزير الخارجية الفنزويلي إيفان خيل، علق على هذا الإعلان، واصفا إياه بأنه “أكثر المناورات سخافةً التي شهدناها على الإطلاق”.

وقال خيل: “بينما نقوم بإحباط المؤامرات الإرهابية المُدبّرة من بلادها، تخرج هذه المرأة بعرض إعلامي لإرضاء اليمين المتطرف المهزوم في فنزويلا”.

وأضاف: “كرامة وطننا ليست للبيع. نحن نرفض هذه الحملة الدعائية السياسية الفجّة”.

وكانت واشنطن قد أعلنت لأول مرة في 2020، عن تحديد مكافأة بمبلغ 15 مليون دولار، عندما وجّه المدعون الأمريكيون تهمًا للرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو تتعلق بتهريب المخدرات، ليتم رفع المكافأة إلى 25 مليون دولار في جانفي 2025.