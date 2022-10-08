واشنطن تعرض 5 ملايين دولار مقابل معلومات حول كمين ضد جنودها بالنيجر

عرضت الولايات المتحدة مكافأة قدرها خمسة ملايين دولار مقابل توفير معلومات عن الهجوم الذي وقع غرب النيجر عام 2017، وأودى بأربعة عسكريين أميركيين.

وجاء في بيان للسفارة الأميركية في نيامي، صدر بمناسبة الذكرى الخامسة للهجوم، أن مكافأة الخمسة ملايين دولار ستمنح مقابل “الحصول على معلومات تؤدي إلى محاكمة المسؤولين عن كمين تونغو تونغو”.

وستوضع ملصقات في أنحاء نيامي ومنطقة تيلابيري (غرب) حيث وقع الكمين. ويحمل أحد الملصقات صور ثمانية أعضاء من تنظيم “داعش” في الصحراء الكبرى، بينها صورة زعيم التنظيم الراحل عدنان أبو وليد الصحراوي شُطب عليها بالأحمر وكتب عليها “عدو قُتل في الميدان”.

وي 4 أكتوبر 2017 قُتل تسعة عسكريين، أربعة أميركيين وخمسة نيجريين، في كمين نصبه متشددون قرب تونغو تونغو، على بعد حوالي 20 كيلومتراً من الحدود مع مالي.

وأعلن تنظيم “داعش” في الصحراء الكبرى مسؤوليته عن هذا الهجوم.

وكانت باريس قد أعلنت في سبتمبر 2021 مقتل الصحراوي في “منتصف أوت” من العام نفسه في ضربة للقوات الفرنسية في مالي.

وقال مصدر في السفارة الأميركية لـوكالة “فرانس برس” إن “ثلاثة من الإرهابيين المتورطين في هجوم تونغو تونغو جرى اعتقالهم ومحاكمتهم”، دون أن يحدد هوياتهم أو مكان محاكمتهم.

وتحدثت نيامي وواشنطن سابقاً عن “تواطؤ” سكان محليين مع “الإرهابيين” الذين جاؤوا على متن قرابة عشر مركبات وعشرين دراجة نارية إلى تونغو تونغو الواقعة على بعد نحو 100 كيلومتر من نيامي، بحسب الجيش النيجري.

وذكر مصدر أمني نيجري أن زعيم قرية تونغو تونغو اعتُقل عقب الهجوم “بتهمة التواطؤ” مع المهاجمين.