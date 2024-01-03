واشنطن تنفي مرور إحدى طائراتها فوق الأجواء الجزائرية

كذّبت خبرا عمره شهر

انتظرت الولايات المتحدة الأمريكية طويلا لتنهي جدلا بدأ إعلاميا قبل أن يتحول إلى شبكات التواصل الاجتماعي، وهو ذلك الذي تعلَّق بتغيير طائرة أمريكية لمسارها، بما يعطي الانطباع بأنها مُنعت من المرور فوق الأجواء الجزائرية، وهو الأمر الذي تبين أنه كان زائفا.

وتعود الحادثة إلى التاسع من الشهر المنصرم (ديسمبر)، وحينها نشر موقعٌ إخباري محسوب على صحيفة “كليفلاند” الأمريكية، ما يشير إلى أن الجزائر قامت بمنع طائرة أميركية من نوع (سي- 17 غلوبماستر 3)، كانت متوجهة نحو الكيان الصهيوني، من المرور فوق أجوائها. وأشار الموقع إلى أن الطائرة تُستعمل للنقل الاستراتيجي السريع للقوات لتنفيذ مهام النقل التكتيكي وللإجلاء الطبي، ونقل القوات المحمولة جوا وإطلاق المظليين.

وتعليقا على هذه المعلومات، قالت المتحدثة الإقليمية باسم وزارة الخارجية الأميركية، إليزابيث ستكني، في تصريحات أوردتها صحيفة “الشرق الأوسط”، إن “تقارير أخيرة حول مسار رحلة طائرة عسكرية أميركية احتوت على العديد من المعلومات غير الدقيقة”.

وسرعان ما تناقلت عددٌ من الصحف الأجنبية الخبر الذي لم يكن دقيقا، ونشرت المسار الذي أخذته الطائرة بما يتفادى المرور على الأجواء الجزائرية، كما راحت تعطي له تفسيرات ربطتها بالعلاقات الجزائرية الأمريكية، فيما بدا وكأنها كانت متوترة بسبب بعض الملفات.

غير أن المسؤولة الأمريكية وضعت النقاط على الحروف، مؤكدة بأن “الرحلة العسكرية الأميركية انطلقت من إسبانيا يوم التاسع من ديسمبر 2023 متجهة إلى إفريقيا، غير أنه وبسبب مشكلة إدارية أميركية (لم تكشف عن طبيعتها) دفعت طاقم الطائرة الأميركي لاختيار إعادة توجيه الطائرة للعودة إلى إسبانيا”.

ومضت المتحدِّثة الإقليمية باسم وزارة الخارجية الأميركية موضحة: “ظهرت تقارير تحتوي على صورة مزيفة لمسار الرحلة على بعض المواقع، بما في ذلك بعض المواقع التي تنتحل صفة وكالات أنباء أميركية، وتنشر معلومات كاذبة”، مشيرة إلى أن “الحكومتين الجزائرية والأميركية تواصلان التنسيق في مجالات التعاون الروتينية، وتستمر تصاريح التحليق كالمعتاد”.

فيما كان الموقع الذي نشر الخبر غير الدقيق، أكد أن الطائرة انطلقت قبل منعها من التحليق في الأجواء الجزائرية من القاعدة الأميركية “بروتا”، الموجودة بمقاطعة قادش (جنوب غربي إسبانيا)، وأشار إلى أن القاعدة تتربع على مساحة 2400 هكتار، ويقيم بها نحو ثمانية آلاف من الرعايا الأمريكيين، المدنيين والعسكريين، مع عائلاتهم.

وتزامن هذا الخبر المكذوب مع زيارة مساعد نائب وزير الخارجية الأمريكي، جوشوا هاريس، إلى الجزائر، واستقبله وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أحمد عطاف، وغادرها دون أن يصدر بيانٌ عن الجانب الجزائري، فيما اكتفت الخارجية الأمريكية ببيان مقتضب تحدّثت فيه بأنّ المباحثات تركزت حول الوضع في الشرق الأوسط (القضية الفلسطينية)، والنزاع في خاصرة المغربي العربي بين النظام المغربي وجبهة البوليساريو.

وقد استبقت وزارة الخارجية الأميركية زيارة هاريس إلى الرباط بعد نحو أسبوع من زيارته إلى الجزائر، بالتأكيد على الموقف الأمريكي الثابت من القضية الصحراوية، والمتمثل في دعم واشنطن بـ”شكل تام المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دي ميستورا، في تيسير عملية المفاوضات الرامية إلى التوصل إلى حل عادل ودائم ومقبول لدى الطرفين المتنازعين”، ممثلين في النظام المغربي وجبهة البوليساريو.

وتعدّ الولايات المتحدة الأمريكية من حلفاء النظام المغربي، وهو ما يجعل من اتخاذ موقف أمريكي متزن في عهد الرئيس الحالي، جو بايدن، من القضية الصحراوية، أمرا غير مرحب به من قبل الرباط واللوبيات الداعمة لها في واشنطن، ما يرجِّح فرضية وقوف هذه اللوبيات وراء هذا الخبر الكاذب، بهدف محاولة التأثير على استقرار العلاقات الجزائرية الأمريكية.