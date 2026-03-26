واشنطن تهدّد بـ”ضربة أقوى” ما لم تُقرّ طهران بهزيمتها

الشروق أونلاين
قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت، مساء الأربعاء، إن الرئيس الأمريكي ​دونالد ترامب مستعد لضرب إيران بقوة أشد إذا لم تقر “بهزيمتها ‌عسكريا”.

ونقلت وكالة رويترز عن ليفيت قولها خلال إفادة صحفية “الرئيس ترامب لا يخادع، وهو مستعد لشن حرب ضروس. ويجب ألا تخطئ إيران الحسابات مجددا”.

وتابعت قائلة “إذا لم تتقبل إيران الوضع الراهن، وإذا ​لم تدرك أنها مُنيت بالهزيمة العسكرية، وستواصل ذلك، فإن الرئيس ​ترامب سيعمل على ضمان أن توجَّه إليها ضربة أشد ⁠من أي ضربة سابقة”.

وأكدت ليفيت أن المحادثات مع ‌إيران ⁠لا تزال جارية. وأضافت “المحادثات مستمرة. وهي مثمرة، مثلما قال الرئيس يوم الاثنين، ولا تزال كذلك”.

وذكرت وسائل إعلام، نقلا عن مصادر لم تسمها، الثلاثاء المنصرم، أن واشنطن أرسلت إلى طهران خطة من 15 بندا ​لإنهاء الحرب.

مقالات ذات صلة
الحرب على إيران ولبنان تقتل وتصيب 87 طفلا كل يوم

الحرب على إيران ولبنان تقتل وتصيب 87 طفلا كل يوم

لبنان تعلن السفير الإيراني “شخصا غير مرغوب فيه”

لبنان تعلن السفير الإيراني “شخصا غير مرغوب فيه”

تعيين الفرنسي جان أرنو مبعوثا لقيادة الجهود الأممية بشأن الصراع في الشرق الأوسط

تعيين الفرنسي جان أرنو مبعوثا لقيادة الجهود الأممية بشأن الصراع في الشرق الأوسط

الشرطة الفرنسية تداهم بنك روتشيلد

الشرطة الفرنسية تداهم بنك روتشيلد

بعد استهداف منشأتين للغاز بأصفهان وخرمشهر.. هكذا جاء الرد على الكيان!

بعد استهداف منشأتين للغاز بأصفهان وخرمشهر.. هكذا جاء الرد على الكيان!

“هيا بنا نفعلها”.. ترامب يكشف: هيغسيث أول من دعا لضرب إيران  

“هيا بنا نفعلها”.. ترامب يكشف: هيغسيث أول من دعا لضرب إيران  

