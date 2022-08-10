واشنطن توافق على انضمام السويد وفنلندا إلى حلف الناتو

وقع الرئيس الأميركي جو بايدن، الثلاثاء، بروتوكول موافقة واشنطن على انضمام السويد وفنلندا إلى حلف شمال الأطلسي “ناتو”.

وشدد الرئيس الأميركي على أن “الولايات المتحدة لن تتخلى أبدا عن التزامها بالدفاع عن كل شبر من أراضي حلف الناتو”، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن “باب الناتو لا يزال مفتوحا في وجه الدول الأوروبية التي تستجيب للشروط”.

وأكد بايدن أن الناتو كان أساسا للأمن في العالم على امتداد عقود، وأن بلاده ملتزمة بالحلف الأطلسي و”سنكتب مع شركائنا وحلفائنا المستقبل الذي نريد أن نراه”.

وحضر مراسم التوقيع سفيرا فنلندا والسويد في الولايات المتحدة.

وأقر مجلس الشيوخ الأميركي، قبل أيام، انضمام السويد وفنلندا إلى حلف شمال الأطلسي، في رسالة دعم قوية لتوسيع التحالف في مواجهة الغزو الروسي لأوكرانيا.

وصوت 95 سيناتورا مقابل واحد لصالح انضمام الدولتين الإسكندينافيتين، مما جعل الولايات المتحدة الدولة الـ23 من أصل 30 المنضوية في الحلف التي تقر الانضمام رسميا.

ويتعين أن يوافق جميع الأعضاء الـ30 في حلف شمال الأطلسي على قبول انضمام فنلندا والسويد.

وشكلت تركيا فقط تحديا للقرار وطالبت فنلندا والسويد بتسليمها عشرات من معارضي حكومتها الموجودين على أراضي الدولتين، تصنفهم أنقرة “إرهابيين” مقابل إعطاء دعمها.

وقالت تركيا في 21 جويلية إن لجنة خاصة ستلتقي بمسؤولين فنلنديين وسويديين في أغسطس، لتقييم ما إذا كان البلدان يلتزمان بشروطها.