واشنطن: قوات الدعم السريع ترتكب إبادة جماعية في السودان

قالت سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة دوروثي شيا يوم الخميس، إن قوات الدعم السريع وحلفاءها ارتكبوا إبادة جماعية في السودان. ودعت إلى محاسبة المسؤولين عنها.

وجاء في كلمة شيا خلال جلسة لمجلس الأمن حول الوضع في السودان، إن الميليشيا التي يقودها حميدتي “ارتكبت أعمال قتل ممنهج للرجال والفتيان، وحتى الرضع”.

فضلا عن “استهدافهم المتعمد للنساء والأطفال بالاغتصاب، وغيره من أشكال العنف الجنسي الوحشي بدوافع عرقية”، تضيف المتحدثة.

وتابعت الدبلوماسية الأمريكية بأن واشنطن “تدين هذه الفظائع البغيضة بعبارات لا لبس فيها”. مشدّدة على “ضرورة محاسبة المسؤولين عنها، بما في ذلك من خلال العقوبات”.

وأضافت شيا في هذا الصدد إن “الوقت قد حان لتحديث قائمة العقوبات المفروضة على السودان”. مضيفة أنه “يجب على مجلس الأمن استخدام جميع الأدوات لتيسير التوصل إلى السلام في البلاد”.