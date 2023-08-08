واشنطن مع تغليب الحل الديبلوماسي على التدخل العسكري في النيجر

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أن الدبلوماسية هي الطريقة الفضلى لحل الوضع في النيجر.

في تعليقه حول الانقلاب في النيجر، قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أن الدبلوماسية هي الطريقة الفضلى لحل الوضع في النيجر. وقال أن واشنطن مع تغليب الحل الديبلوماسي على التدخل العسكري.

وزير الخارجية الأمريكي وفي حوار مع إذاعة “أر أف إي“، قال أن أمريكا وراء جهود “المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا في إفريقيا لاستعادة النظام الدستوري في النيجر، لذلك نحن نعمل دبلوماسيًا لدعم جهودهم.”

بلينكن أضاف أنه على اتصال منتظم مع القادة في إفريقيا، مع المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا نفسها. كذلك مع شركاء أمريكا في أوروبا، بما في ذلك فرنسا.

أنتوني بلينكن قال “ما نراه في النيجر مقفر ولا يقدم شيئًا للبلد ولشعب النيجر. على العكس من ذلك، فإن هذا الانقطاع للنظام الدستوري يضعنا نحن والبلدان الأخرى في موقف يتوجب علينا فيه وقف دعمنا للنيجر، والذي لن يساعد شعب النيجر”.

أما حول إمكانية انسحاب آلاف الجنود الأمريكيين الموجودين في النيجر، وزير الخارجية الأمريكي قال أنه لا يمكنه التعليق حول الموضوع. وأضاف بلينكن “الشيء الرئيسي هو العودة إلى النظام الدستوري، وهذا ما نعمل عليه. بعد ذلك، سنرى.”

وإضافة إلى الولايات المتحدة الأمريكية، ترفض دول أخرى إفريقية وأوربية التدخل العسكري في النيجر. فترفض كل من الجزائر، مالي وبوركينافاسو وتشاد أي تدخل عسكري في النيجر.

كما تسعى دول مثل إيطاليا وألمانيا إلى تغليب الحل الديبلوماسي على الحل العسكري من أجل العودة للشرعية. وهي دول تعتبر أن السبيل للتوصل لحل هو الطريق الذي يمكنه الوصول إلى نتيجة.