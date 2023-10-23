واشنطن نصحت إسرائيل بتأجيل الحرب البرية.. وهذا رد الأخيرة!

ذكرت إذاعة جيش الاحتلال أن إسرائيل وافقت على طلب واشنطن تأجيل الدخول البري إلى غزة حتى وصول قوات أمريكية إضافية.

وكانت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية قد نشرت تقريرا قالت فيه إن إدارة الرئيس جو بايدن نصحت إسرائيل بتأجيل الحرب البرية على غزة لعدة أسباب.

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن التأجيل يهدف لكسب الوقت من أجل إجراء مفاوضات بشأن “الرهائن” والسماح بوصول المزيد من المساعدات الإنسانية إلى القطاع.

وذكر المسؤولون أن واشنطن تريد مزيدا من الوقت للتجهيز لأي هجمات محتملة ضد مصالحها في المنطقة من قبل الجماعات المدعومة من إيران، كما أنه من المرجح أن تشتد الهجمات ضد المصالح الأمريكية في المنطقة بمجرد قيام إسرائيل بتحريك قواتها بالكامل إلى داخل غزة.

وأضافوا أن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن نقل إلى إسرائيل نصيحة واشنطن بتأجيل عمليتها البرية في القطاع.

كما نقلت نيويورك تايمز عن مسؤول وصفته بالمطلع على المفاوضات أن حركة حماس حذرت من أن الغزو البري سيقلل احتمال إطلاق سراح الأسرى المحتجزين لديها ضمن عملية طوفان الأقصى التي شنتها في 7 أكتوبر الجاري ردا على الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة.

وكان الرئيس الأميركي جو بايدن رد أول أمس السبت على سؤال عما إذا كان يشجع الإسرائيليين على تأجيل الهجوم البري على غزة قائلا إنه يتحدث إليهم.

وأول أمس أيضا، نسبت وكالة رويترز إلى البيت الأبيض تراجعه عن تصريح للرئيس جو بايدن قال فيه إنه يرغب في تأجيل إسرائيل عمليتها البرية المحتملة في غزة إلى حين الإفراج عن مزيد من المحتجزين.

وبرر البيت الأبيض التراجع عن تلك التصريحات بأن بايدن لم يسمع سؤالا طرحه أحد الصحفيين عن تأجيل إسرائيل الغزو البري، وكان يظن أن السؤال عما إذا كان يرغب في الإفراج عن المزيد من المحتجزين عندما أجاب بكلمة “نعم”.

وقال المتحدث باسم البيت الأبيض بن لابولت “كان الرئيس بعيدا، لم يسمع السؤال كاملا، السؤال بدا كما لو كان: هل تود الإفراج عن المزيد من الرهائن؟ كان يعلق على شيء آخر”.

وكان بايدن يصعد درج طائرة الرئاسة عندما ألقى أحد الصحفيين السؤال وسط صوت محركات الطائرة، فتوقف بايدن للحظة وقال “نعم”، ثم صعد إلى الطائرة.

يذكر أن سكوت ريتر، ضابط مخابرات سابق في مشاة البحرية الأمريكية، كشف حقيقة جيش الاحتلال الإسرائيلي الذي يكتنفه الضعف، عكس ما يحاول إظهاره للعالم، حيث تحدث في تصريحات تلفزيونية عن الهزيمة التي ستلحق بجيش الاحتلال إذا ما نفذ تهديداته بشن حرب برية على غزة، وسيناريو قيام حزب الله بفتح جبهة ثانية في الشمال.

ورغم أن جيش الاحتلال الإسرائيلي تحدث مرارا وتكرارا عن استعداده لخوض حرب برية، إلا أنه لم يمتلك الجرأة بعد لدخول غزة، خاصة وأن المقاومة قالت بأنها في انتظاره وأعدت العدة والكمائن لمجابهته وإلحاق الهزيمة النكراء به.