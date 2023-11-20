واشنطن واثقة من أن الدول العربية لن تلجأ لسلاح النفط

قال مستشار البيت الأبيض لشؤون أمن الطاقة العالمي أن واشنطن واثقة من أن الدول العربية المنتجة للنفط لن تلجأ لسلاح النفط.

واشنطن واثقة من أن الدول العربية المنتجة للنفط لن تلجأ لسلاح النفط كرد على العدوان الصهيوني على غزة والذي يدخل يومه الـ45، حسب ما صرح به مستشار البيت الأبيض لشؤون أمن الطاقة العالمي آموس هوكشتاين.

وقال هوكشتاين في مقابلة مع صحيفة “فاينانشال تايمز“، حسب ما نقله “العربي الجديد”، أن مستوى التعاون بين واشنطن ودول الخليج المنتجة للنفط، ظل قويا.

وقال هوكشتاين “لقد جرى استخدام النفط سلاحاً من وقت إلى آخر بعدما أصبح من السلع المتداولة، ولذا تساورنا دائماً مخاوف بهذا الخصوص، ونعمل على عدم حدوثه، لكن أعتقد أنه لحد الساعة لم يحدث ذلك”.

كما أضاف مستشار البيت الأبيض لشؤون أمن الطاقة العالمي “لدينا الآن حربان جاريتان في العالم، إحداهما ينخرط فيها ثالث أكبر منتج للنفط في العالم (روسيا)، والأخرى في الشرق الأوسط حيث تحلق الصواريخ بالقرب من حقول إنتاج النفط، ومع ذلك، فإن الأسعار تلامس أدنى مستوياتها خلال هذه السنة”.

ووصل هوكشتاين، اليوم الإثنين، 20 نوفمبر، إلى الكيان الصهيوني بهدقف إجراء مباحثات مع كبار مسؤولي الكيان، وذلك لتجنب توسع الحرب نحو لبنان.

فحسب ما نشره الموقع الأمريكي “أكسيوس“، فهناك قلق متزايد بالبيت الأبيض من أن العمل العسكري الإسرائيلي في لبنان يؤدي إلى تفاقم التوترات على طول الحدود، مما قد يؤدي إلى حرب إقليمية.

ويعتقد البعض في إدارة بايدن أن إسرائيل تحاول استفزاز حزب الله وخلق ذريعة لحرب أوسع في لبنان يمكن أن تجر الولايات المتحدة ودول أخرى إلى مزيد من الصراع، حسب “أكسيوس”.