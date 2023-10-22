واشنطن والكيان الصهيوني يريدان تكوين حكومة مؤقتة لتسيير قطاع غزّة حسب بلومبورغ

واشنطن والكيان تفكّران في طريقة جديدة لتسيير قطاع غزة، هذا ما قاله وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلنكن، في لقاء تلفزيوني.

واشنطن والكيان تفكّران في طريقة جديدة لتسيير قطاع غزّة، هذا ما قاله وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلنكن، في لقاء تلفزيوني حسب ما نقلته وكالة الأنباء الروسية “إيتار تاس”.

بلينكن، وحين سؤاله في قناة “أن بي سي” حول استراتيجية الكيان نحو قطاع غزّة، قال أن الكيان الصّهيوني لا يفكّر في العودة للسّيطرة على قطاع غزّة، لكن يجب التفكير في شيء جديد لتسيير القطاع.

حسب “إيتار تاس”، فبلومبورغ تحدّثت عن تفكير كل من الولايات المتحدة الأمريكية والكيان الصهيوني في إقامة حكومة مؤقّتة بمشاركة منظّمة الأمم المتّحدة ودول عربية.

ومنذ إطلاق حماس لعملية “طوفان الأقصى” يوم 7 أكتوبر الجاري، أعلنت الولايات المتحدة عن دعمها المطلق للكيان. حيث أرسلت حاملتي طائرات البحر المتوسط “لردع أي محاولة لتوسيع الصراع”، كما طار كل من وزير الخارجية الأمريكي،أنتوني بلينكن، والرّئيس الأمريكي جو بايدن إلى إسرائيل لإعلان دعم واشنطن للكيان.

وقد طلب جو بايدن من الكونغرس الأمريكي، الموافقة على حزمة مساعدات بقيمة 14 مليار دولار لدعم الكيان، حتى ولو تلقى الأمر معارضة من طرف غالبية الأمريكيين.