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رياضة

.. واصطدم رأس المغربي لقجع بِجدار جزائري سميك!

علي بهلولي
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.. واصطدم رأس المغربي لقجع بِجدار جزائري سميك!
الأرشيف
لا تكن يابسا يا لقجع فَتُكْسر!

أجبر الاتحاد الجزائري لِكرة القدم فوزي لقجع رئيس الهيئة المغربية للعبة، على إيفاد منتخب بلاده إلى بطولة إفريقيا أشبال على متن طائرة لا تمتّ بِصلة لِبلاد مرّاكش.

واضطرّ لقجع إلى إيفاد منتخب المغرب أشبال إلى الجزائر، على متن طائرة خاصّة تابعة للاتحاد الدولي لِكرة القدم.

ويُفترض أن يحلّ منتخب المغرب أشبال بِالجزائر على متن طائرة تابعة لـ “الفيفا”، هذا الجمعة.

وهرول لقجع إلى “الفيفا” مُتوهّما أنها ستمنحه دعما قويا ضد الجزائر، المُرادف لِقدوم طائرة مغربية إلى قسنطينة. فخاب مسعاه.

ويجب أن يعلم بيدق محمد السّادس أن الجزائر سيّدة قراراتها، وأن حماقاته وتهريجه السّخيف غير مُجديَين مع بلد الثُوّار.

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