واضح: الجزائر تؤكد التزامها بتعزيز مكانة إفريقيا كقوة اقتصادية في النظام الدولي

أكد وزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة نور الدين واضح، في كلمته خلال الجلسة المخصصة للقضايا الاقتصادية في القمة التاسعة لمؤتمر طوكيو الدولي للتنمية في إفريقيا (تيكاد 9)، على التزام الجزائر بدفع أجندة الاندماج القاري وتعزيز مكانة إفريقيا كقوة اقتصادية فاعلة في النظام الدولي.

ووفقا لما أفادت به الوزارة أمس الخميس، 21 أوت، لفت الوزير في كلمته أن إفريقيا تعيش مرحلة حاسمة من مسارها التنموي والاقتصادي، يستوجب وضع التحول الاقتصادي في صلب الأولويات.

ولتحقيق ذلك، شدّد الوزير على أربع ركائز أساسية. أولا، الابتكار والتكنولوجيا: والذي يعد رافعة حقيقية للتنمية، خاصة من خلال التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي، ليبرز الوزير الدور المحوري للشركات الناشئة الإفريقية في خلق الثروة وتوفير فرص العمل.

أما ثاني ركيزة، فتتمثل في الاستثمار الأجنبي المباشر: حيث اعتبر الوزير أن تدفق الاستثمارات الأجنبية إلى إفريقيا أمر ضروري لدفع النمو، خاصة في مجالات البنية التحتية والطاقات المتجددة والصناعات التحويلية، لكنه شدّد على ضرورة أن تتماشى هذه الاستثمارات مع الأولويات المحلية وأن تحترم المعايير البيئية والاجتماعية.

ثالث ركيزة هي الثروات الطبيعية: الوزير لفت أنه رغم أهميتها كدعامة أساسية للنمو، إلا أن الاعتماد المفرط عليها جعل الاقتصادات الإفريقية عرضة للتقلبات والأزمات.

ليدعو في هذا السياق إلى إدارة رشيدة وعادلة للموارد، مقرونة بتنويع القاعدة الاقتصادية، باعتبارها شرطًا لتحقيق التنمية المستدامة وترسيخ الاستقرار.

أما عن رابع ركيزة لتحقق إفريقيا تحولها الاقتصادي، فتتمثل حسب الوزير في الرصيد البشري. حيث نوّه الوزير بالرصيد الهائل للشباب الإفريقي، معتبرً الاستثمار في التعليم والتكوين والمقاولاتية لتوفير فرص عمل لائقة هو الشرط الجوهري لتحويل هذا الرصيد إلى قوة دافعة للتحول الاقتصادي.

وزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة نور الدين واضح، استعرض في سياق متصل التجربة الجزائرية في مسار التنمية، مبرزًا أن الاقتصاد الوطني حقق معدلات نمو متصاعدة بفضل إصلاحات هيكلية عميقة وسياسة طموحة تهدف إلى تعزيز الإنتاج الوطني وتنويع الصادرات خارج المحروقات، مما رسّخ اندماج الجزائر في ديناميكيات التجارة الإفريقية القارية الحرة، وجعلها تحتل موقع ثالث أكبر اقتصاد إفريقي.

واضح أشار كذلك في كلمته إلى خصوصية النهج الجزائري القائم على الاستقلالية الاقتصادية والتحرر من المديونية الخارجية.

الوزير أكد أن الجزائر تعمل على توطيد شراكات استراتيجية مع اليابان وسائر الشركاء في آسيا، خصوصًا في مجالات التكنولوجيا، الصناعة التحويلية، الطاقات المتجددة، كما شدد على التزام الجزائر الراسخ بدفع أجندة الاندماج القاري وتعزيز مكانة إفريقيا كقوة اقتصادية فاعلة ومؤثرة في النظام الدولي، حسب المصدر ذاته.