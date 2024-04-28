واقعة عنصرية جديدة في “الليغا”

شهدت مباراة أتلتيكو مدريد وأتلتيك بيلباو، واقعة عنصرية جديدة ضمن سلسلة الوقائع العنصرية التي شهدتها ملاعب الليغا.

وتلفظت بعض جماهير أتلتيكو مدريد بألفاظ عنصرية، تجاه جناح أتلتيك بيلباو، نيكو ويليامز.

وتوقفت المباراة لبضع دقائق، بعد أن ظهرت علامات عدم الرضا على وجه الدولي الإسباني مما حدث، ليتدخل لاعبو أتلتيكو مدريد المدرب دييغو سيميوني.

ورد اللاعب نيكو ويليامز، بعدما سجل هدف التعادل في شباك أتليتيكو مدريد، قبل أن يشير لجماهير النادي إلى بشرة ذراعه السمراء.

وقال ويليامز بعد المباراة إنه سمع تقليد “أصوات قرد” قادمة من المدرجات عندما ذهب لتنفيذ ركلة ركنية في الدقيقة 40 من المباراة.

وأضاف: “ليس من الطبيعي أن يستمروا في إهانتك بسبب لون بشرتك”.

ومن المنتظر أن تقدم رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم، الإثنين، بلاغا إلى المدعي العام المختص بجرائم الكراهية في مدريد، بشأن الهتافات العنصرية التي وجهت إلى نيكو ويليامز.