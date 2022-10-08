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الجزائر

قوجيل: واقع الدبلوماسية الجزائرية يعرف ديناميكية كبيرة

الشروق أونلاين
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قوجيل: واقع الدبلوماسية الجزائرية يعرف ديناميكية كبيرة
ح.م
رئيس مجلس الأمة صالح قوجيل

أكد رئيس مجلس الأمة، صالح قوجيل، أن واقع الدبلوماسية الجزائرية يعرف ديناميكية كبيرة، في ظل الوضع السياسي العالمي الذي يعرف تحديات دولية كبرى.

وفي تصريح خص به الإذاعة الدولية، بمناسبة يوم الدبلوماسية الجزائرية المصادف لـ 08 أكتوبر 2022. قال قوجيل إنه “حينما نرى مواقف الجزائر المشرفة على مستوى الأمم المتحدة، أو علاقاتها مع الدول الكبرى سواء الولايات المتحدة الأمريكية، أو روسيا، الهند، والدول الإفريقية، وحتى على مستوى دول العالم العربي، من خلال كل هذا، نلمس مدى قوة الدبلوماسية الجزائرية”.

وأضاف “وهو ما يدعونا للرجوع إلى تاريخنا الدبلوماسي الكبير، حيث كانت الدبلوماسية الجزائرية إبان ثورة التحرير المجيدة تخوض مواجهات كبيرة في الخارج، وهذا مدعاة فخر لنا كجزائريين”…

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