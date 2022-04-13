والدة الطفل الذي حطم رونالدو هاتفه ترفض مقابلته

قوبل طلب اللاعب كريستيانو رونالدو، بالرفض من طرف والدة الطفل الذي حطم نجم مانشستر يونايتد هاتفه.

وقالت سارة كيلي، والدة المشجع الصغير لفريق ايفرتون، إنها تلقت اتصالا من ممثلي رونالدو لترتيب لقاء معها في “أولد ترافورد”، لكنها رفضت، لأنه ليس لديها ما تقوله بعد أن أساء لابنها المصاب بالتوحد.

وكان تصرف كريستيانو مع الطفل جيك هاردينغ قد أثار موجة من ردود الأفعال المنتقدة لشخص يعتبر محط إعجاب للملايين من متابعي كرة القدم عبر العالم، حيث قام رونالدو بكسر هاتف أحد مشجعي إيفرتون الإنجليزي الذي كان يلتقط به الصور مما سبب له صدمة كبيرة.

يذكر، أن رونالدو قال في تعليق على حسابه في إنستغرام، “إنه من الصعب السيطرة على المشاعر في اللحظات الصعبة، مثل تلك التي نواجهها حاليا مع مانشستر يونايتد، إلا أنه يجب رغم ذلك أن نكون محترمين دائما، وصبورين، وقدوة للصغار الذين يعشقون اللعبة” حسب تعبيره.

ودعا اللاعب البرتغالي الطفل جيك لمشاهدة مباراة في “أولد ترافورد”، إلا أن والدته رفضت أن يتنازل عن حق ابنها.