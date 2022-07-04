والدة المذيعة المقتولة على يد زوجها القاضي: ابنتي دفنت حية! (فيديو)

أثارت والدة المذيعة المصرية، شيماء جمال، المقتولة على يد زوجها القاضي، جدلا واسعا عقب تصريحاتها الصادمة، بأن ابنتها دفنت حية.

وقالت الوالدة المكلومة، الأحد، عند استلام تصريح دفن جثمان ابنتها من النيابة العامة، وإلقاء نظرة الوداع عليها بأن به ”آثار تقييد باستخدام سلاسل حديدية بيد المجني عليها ورجليها ووسط جسدها، بالإضافة إلى رقبتها، مرددة: ”كتفها وعذبها ودفنها وهي حية“.

وأكدت بأنها لن تتلقى العزاء في ابنتها حتى صدور العقوبة بحق المتهم بقتلها، ”ليشفى نار قلبها وحرقة دمها على ابنتها ”، ورددت ”ابنتي اتدفنت حية“.

وحصلت أسرة شيماء على تصريح استلام ودفن الجثمان، بعد مرور 6 أيام على استخراج الجثة من حفرة دفنها فيها المتهم داخل مزرعة بمنطقة البدرشين، جنوب القاهرة.

وسيتم الدفن الإثنين، بمقابر ”السيدة نفيسة“ بوسط القاهرة.

بعدما قتل زوجته المذيعة ونكّل بجثّتها.. القاضي الهارب في قبضة العدالة

أفادت تقارير إخبارية، الخميس، بأن القاضي المتهم بقتل زوجته المذيعة والتنكيل بجثتها قد وقع في قبضة العدالة بعد أيام قليلة من الفرار.

وبحسب ما أعلنت الأجهزة الأمنية المصرية فقد تم تحديد مكان اختباء المتهم بقتل زوجته الإعلامية، شيماء جمال، وذلك في محافظة السويس شرق البلاد.

وأشارت إلى أن ذلك تم من “خلال استخدام أجهزة البحث الجنائي للتقنيات الأمنية الحديثة وتكثيف التحريات وجمع المعلومات تنفيذًا للإذن القضائي الصادر بضبطه وإحضاره، وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه”.

شاهد.. مذيعة تتنبأ بطريقة مقتلها على يد زوجها القاضي وهذه نصيحتها للمعنّفات!

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الثلاثاء 28 جوان 2022، فيديو لمذيعة مصرية، قتلت على يد زوجها القاضي، وهي تتنبأ بطريقة مقتلها وتنصح الزوجات المعنفات بالهروب.

وظهرت المذيعة شيماء جمال في الفيديو وهي تناقش قضية تعرُّض الزوجات للعنف الأسري، حيث قالت في مستهل حديثها: “لحد امتى حتفضلي مستحملة، حتقعدي لغاية ما تتقتلي، اهربي بسرعة وسيبي الجمل بما حمل، فكري في نفسك بس، لأنك كدة كدة حتموتي”.

وأشارت أن نصيحتها الدائمة لأي زوجة تتعرض للضرب أن تهرب بدل أن تنتظر الموت، مؤكدة: “ليه نوصل إننا نمسك سكينة ونقعد نذبح في بعض، لو استحالت العشرة مع الزوج اهربي ومتسمعيش كلام حد ولا أهلك”.

وتساءل نشطاء لماذا لم تنفذ بجلدها وتهرب هي أيضا وبقيت حتى قتلت بنفس الطريقة التي أشارت إليها في الفيديو؟ لافتين إلى أن القضية أبعد من مجرد عنف أسري.

وعثرت الأجهزة الأمنية بالجيزة، على جثتها مدفونة داخل فيلا بالمنصورية، بعد اختفائها منذ ثلاثة أسابيع، وبحسب النيابة العامة، فإن زوج المذيعة كان وراء مقتلها وأنه ارتكب الجريمة بسبب خلافات بينهما.

وكشفت الأجهزة الأمنية المصرية ملابسات مقتل المذيعة المصرية شيماء جمال، وذلك بعد ورود بلاغ عن اختفائها بشكل مفاجئ منذ 3 أسابيع.

وبدأت كواليس هذه الجريمة عندما نشبت خلافات بين المذيعة وزوجها القاضي أيمن حجاج، الذي يشغل منصب المستشار ونائب رئيس مجلس الدولة في مصر.

وتبين من التحقيقات أن القاضي تزوج من المذيعة منذ 8 سنوات لكن في الآونة الأخيرة نشبت خلافات بينهما، ما دفع الضحية إلى تهديد زوجها بإفشاء سر زواجهما إلى زوجته الأولى، الأمر الذي جعل القاضي يخطط للتخلص منها بالقتل.

ونفذ القاضي الجريمة ثم سارع بتقديم بلاغ رسمي باختفائها مدعيًا أنها اختفت عقب خروجها من محل مصفف الشعر الذي كانت تذهب إليه، فيما ذكرت أسرة الضحية أنهم لم يتوقعوا أن زوجها هو السبب وراء اختفائها لكونه كان يدَّعي أنه حزين وقلق عليها.

وأسفرت تحريات النيابة عن كشف تفاصيل الجريمة، وألقت القبض على سائق القاضي الذي اعترف أن الأخير قام باستدراج زوجته إلى مزرعة بها فيلا بمنطقة “أبوصير” بحجة أنه يريد شراءها لها، ثم قام بضربها وخنقها وشوه وجهها بماء النار “حمض النيتريك” ثم دفنها.

وكانت آخر كلمات المذيعة الراحلة شيماء جمال على صفحتها في إنستغرام: “ناس بتبان في الخصام والبُعد والخناقات يا بنتي، سيبك من الشوية الحلوين اللي في الأول دول؛ هتعرفي أصل كل واحد لما تحطيه في ضغط، لما تعتمدي عليه أو تبينيله نقطة ضعفك، ساعتها هتعرفي الشخص ده على حقيقته”.

وتصدر اسم الإعلامية الشابة شيماء جمال، قوائم التريند على مواقع التواصل الاجتماعي، ونتائج البحث عبر محرك البحث الشهير “جوجل” عقب إعلان خبر مقتلها على يد زوجها.