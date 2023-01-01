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رياضة

والدة بيليه لا تعلم لحد الآن بخبر وفاته

عمر سلامي
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والدة بيليه لا تعلم لحد الآن بخبر وفاته
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الراحل بيليه

كشفت ماريا لوسيا دو ناسيمينتو شقيقة أسطورة كرة القدم الراحل بيليه، أن والدتهما لم تعرف لحد الآن بخبر وفاته.

وأكدت شقيقة بيليه في تصريحات لشبكة “ESPN Brazil” الرياضية، أن دونا سيليست والدة الأسطورة، التي تبلغ من العمر مائة عام، لم تعرف بعد بخبر وفاته.

وقالت شقيقة بيليه: “إنها لا تعرف، تحدثنا، لكنها لا تعرف، إنها بخير، لكنها في عالمها الخاص”.

وأضافت: “لا تعرف حتى الآن بوفاته، أحيانًا أقول لها: لنصلي من أجل بيليه”.

وتحتاج والدة بيليه إلى مساعدة صحية مستمرة بسبب وضعها الناتج عن تقدمها في العمر.

وكان “ملك” كرة القدم، الراحل، قد نشر في شهر نوفمبر الماضي، عدة صور مع والدته التي هنأها في عيد ميلادها المائة.

وتوفي بيليه مساء الخميس الماضي، بعدما قضى شهرا في مستشفى ألبرت آينشتاين في مدينة ساو باولو، إثر معاناته من مضاعفات مرض السرطان.

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