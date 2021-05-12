والدة رونالدو اختارت الوجهة المستقبلية لِنجلها

بداية من هذه الصائفة

كشفت دولوريس أفيرو والدة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، الأربعاء، عن الوجهة الكروية المستقبلية لِنجلها.

ويرتبط المهاجم كريستيانو رونالدو (36 سنة) مع نادي جوفانتوس الإيطالي بِعقدٍ، بدأت مدّته صيف 2018 وتنقضي في الـ 30 من جوان 2022.

وقالت دولوريس أفيرو إنها ستتحدّث مع ابنها كريستيانو رونالدو في أقرب الآجال، وتطلب منه العودة إلى فريق سبورتينغ لشبونة البرتغالي في جويلية المقبل. وأضافت أنّها ستجتهد لِإقناعه بِاتّخاذ هذا القرار.

جاء ذلك في تصريحات أدلت بها والدة رونالدو لِقناة “تي في إي 24” البرتغالية، ونقلت تفاصيلها الصحافة الإيطالية سهرة الأربعاء.

وكان رونالدو قد استهلّ مشواره الكروي الاحترافي في فريق سبورتينغ لشبونة، قبل أن يتركه صيف 2003، وينتقل إلى نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي. عِلما أن نادي الأخضر والأبيض حاز لقب البطولة البرتغالية للموسم الحالي، وسيُشارك في رابطة أبطال أوروبا نسخة 2021-2022.

وأثّرت الوالدة دولوريس أفيرو بِقوّة في عديد القرارات التّي اتّخذها نجلها كريستيانو رونالدو، فهل يُنفّذ طلبها هذه المرّة؟

وذكرت تقارير صحفية إيطالية مُؤخّرا بِأن رونالدو يرغب في ترك “اليوفي” هذه الصائفة، بِسبب عدم تمكّن الفريق من إحراز لقب رابطة أبطال أوروبا، التي قد يغيب عنها في الطبعة المقبلة.

ويتموقع فريق جوفانتوس خامسا في جدول الترتيب قبل جولتَين عن إسدال ستار البطولة الإيطالية. مُبتعدا بِنقطة واحدة عن صاحب المركز الرّابع نادي نابولي، في سباق تُمنح فيه للفرق الأربعة الأولى تأشيرات خوض رابطة أبطال أوروبا.

هذا وعزّز كريستيانو رونالدو سهرة الأربعاء صدارته للائحة هدّافي “الكالتشيو”، بعد إمضائه هدفا في مرمى المضيف ساسولو، ومساهمته في فوز جوفانتوس بِنتيجة (3-1).

وبات ركريستيانو ونالدو يجمع رصيد 28 هدفا، مُتقدّما عن المُطارد البلجيكي روميلو لوكاكو مهاجم الإنتر بِفارق 6 أهداف.