والدة كيليان مبابي تستحضر أصول ابنها الجزائرية

استحضرت فايزة العماري والدة المهاجم كيليان مبابي، أصول ابنها الجزائرية في معرض حديثها عن مستقبله مع نادي باريس سان جيرمان.

وينتهي عقد صاحب الـ22 عاما مع النادي الفرنسي بنهاية الموسم الحالي، واعترف اللاعب بعزمه على الرحيل بعدما أبلغ إدارة سان جيرمان بعدم نيته تجديد عقده.

وأكدت العماري أن أصول ابنها الجزائرية تلعب دورا مهما في إصراره المتزايد وإحساسه بالواجب، مؤكدة أنه حينما يريد شيئا يفعله.

في ذات السياق صرحت لصحيفة لوباريزيان عن تحدثها بشكل شخصي مع البرازيلي ليوناردو، المدير الرياضي للنادي الفرنسي، الإثنين الماضي، بشأن مستقبل ابنها.

وبسؤالها عما إذا كانت هذه المحادثات ستسفر عن تجديد عقد مبابي، فأجابت “الشيء الوحيد المؤكد، هو أن كيليان سيبذل أقصى ما لديه حتى النهاية لمساعدة الفريق على قنص لقب دوري الأبطال”.

وأضافت: “كيليان يحتاج للشعور بالرضا، وإذا لم يكن سعيدا، سيأتي ليخبرك بأنه سينهي مشواره معك، حيث أنه يقول لنا باستمرار (كل شيء ممكن أن يتغير بين ليلة وضحاها)”.

وأردفت: “أردت أنا ومحاميه الرحيل، واختار والده البقاء مع باريس، لكن في الأخير القرار لكيليان وحده، عادة إنه يستغرق وقتًا طويلًا في التفكير لأنه يتحمل نتيجة اختياراته”.

عن قراره النهائي قالت: “كيليان لديه أحلام وهي اللعب لباريس وريال مدريد، الاختيار بينهما كالاختيار بين الأب والأم، إنه يحب كليهما، كيليان يريد أن يكون في مشروع حقيقي وتحدٍ كبير، وقبل 4 سنوات اختار باريس على حساب ريال مدريد، والآن قد تكون الخطوة التالية”.

وتفاعل ناشطون مع تصريحات والدة مبابي التي أرجعت شخصية ابنها القوية لأصوله الجزائرية، وأعرب الكثيرون عن فخرهم بإصرار اللاعب على تحقيق أحلامه وطموحاته، مايعكس حسبهم دمه الجزائري الذي يغذيه التحدي والإصرار.