والدة مبابي أكدت أن كيليان سيلعب في الدوري الإسباني الموسم القادم

رابطة مشجعي نادي ريال مدريد في الجزائر تكشف:

كشفت رابطة مشجعي نادي ريال مدريد في الجزائر، أن والدة كيليان مبابي، نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، أعلنت عن وجهة نجلها القادمة من الأراضي الجزائرية.

وتقوم والدة كيليان مبابي، خلال الأيام الأخيرة، بزيارة إلى مسقط رأس والديها في الجزائر، حيث زارت مدينة أميزور بولاية بجاية، وشاركت في عديد الفعاليات، كما أنها قامت بترتيب الزيارة المنتظر أن يقوم بها نجلها إلى الجزائر الصيف القادم، مثلما ذكرته مصادر صحفية.

وحسب التقارير الإعلامية الجزائرية، فإن الدولي الفرنسي لن يكتفي بزيارة الجزائر خلال الصيف المقبل، بل إنه سيقوم بتدشين مجموعة من المشاريع الرياضية والثقافية لسكان بلدة أميزور، التي تعود إليها جذور والدته.

وأفادت رابطة مشجعي نادي ريال مدريد في الجزائر، أن مبابي سيلعب في الدوري الإسباني خلال الموسم القادم.

ونقلت رابطة المشجعين هذه المعلومة، حسب ما كشف عنه موقع “وين وين” عن رئيس لجنة الشباب والرياضة والثقافة لولاية بجاية، والذي أكد للرابطة بأن والدة كيليان مبابي كشفت لهم بأن نجلها سينتقل إلى “الليغا” الموسم المقبل، من دون تحديد اسم الفريق الذي سيلعب له.

وينتهي عقد مبابي مع باريس سان جيرمان بنهاية الموسم الحالي، ويمتلك بندًا في عقده الحالي يتيح له التمديد لموسم إضافي، ولكنه لم يقم بتفعيله حتى الآن، وتشير عديد التقارير الإعلامية الفرنسية والإسبانية إلى أن مبابي لن يبقى في النادي الباريسي، وبأن وجهته القادمة ستكون نحو ريال مدريد. وذكرت تقارير إعلامية إسبانية، أن ريال مدريد سيعلن عن صفقة مبابي بعد نهاية الموسم الحالي أو قبل ذلك، وفي حال حدوث هذا الأمر، فإن مسلسل انتقال الدولي الفرنسي إلى العملاق الإسباني سينتهي بعد فترة طويلة من بدايته.

الجدير بالذكر أن مبابي سيكون، اليوم، على موعد مع خوض مباراة إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا مع ناديه باريس سان جيرمان بملعب برشلونة، علمًا بأن مباراة الذهاب بين الفريقين انتهت لمصلحة الفريق الكتالوني بنتيجة (2-3).

وخاض مبابي 41 مباراة مع النادي الباريسي ضمن جميع المسابقات هذا الموسم، وتمكّن من تسجيل 39 هدفًا، وتقديم 9 تمريرات حاسمة لزملائه.