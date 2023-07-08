والدة مبابي تتذكّر أخيرا جزائريتها.. صباح الخير يا مدلّل!

تشحذ فائزة العماري والدة قائد منتخب فرنسا لِكرة القدم كيليان مبابي هذه الأيّام، محبّة الكاميرونيين والجزائريين.

ومعلوم أن المهاجم كيليان مبابي ينتمي إلى أب كاميروني وأمّ جزائرية، مُهاجرَين ومُقيمَين بِفرنسا.

وزارت فائزة العماري رفقة نجلها كيليان مبابي هذه الأيّام الكاميرون، موطن الزوج والأب.

وراحت فائزة العماري عبر عدّة محطّات إعلامية خلال هذه الزيارة، تُبدي فخرها بِكون ابنها كيليان مبابي لا يتنكّر لِجذوره الكاميرونية والجزائرية. فيما بدأ مُقرّبون منها يُروّجون بِاحتشام (جسّ النّبض)، لِزيارة لها مُحتملة لاحقا إلى الجزائر.

ولكن الذي يجهله البعض أن هذه التصريحات الإعلامية تحمل في طيّاتها كثيرا من الدّهاء، فحواه أن الفرنسيين (الجمهور والإعلام و…) انقلبوا هذه الأيّام على مبابي، وأشعلوا النّار في ثيابه، بعد إصراره على ترك فريق باريس سان جيرمان وتغيير الوجهة (قد تكون بِاتّجاه ريال مدريد الإسباني). وتعلم فائزة العماري أن ابنها كيليان مبابي فوق كفّ عفريت، لذلك راحت تستغيث بِالكاميرونيين والجزائريين.

وذكرت الصّحافة الفرنسية، السبت، أن 6 لاعبين من فريق “البي آس جي” مستاؤون من زميلهم كيليان مبابي، بِسبب تصريحات أدلى بها لِمجلّة “فرانس فوتبال”، يقول فيها إن تمثيل ألوان هذا النادي لا يُساعده على استعراض مواهبه، ونيل استحسان النقّاد، وتصدّر لائحة أفضل اللاعبين في العالم.

حتّى كريم بن زيمة سار على الخطى نفسها، فقد ارتدى قميص “الخضر” في حادثة شهيرة نشرها عبر شريط الفيديو، لمّا كان يُعاني تكالب الفرنسيين ضدّه. وراحت لاعبة منتخب فرنسا خيرة حمراوي في الأيّام القليلة الماضية تنشر فيديو عن تعلّق الأطفال الصغار الجزائريين بها. وما كانت تفعل هذا الأمر، لو لم يُستغنى عنها، ويشطب اتحاد الكرة الفرنسي اسمها من قائمة لاعبات منتخب “الزرق” الذي سيخوض كأس العالم إناث انطلاقا من الـ 20 من جويلية الحالي. والأقبح من ذلك، لم يصدر عن النّماذج الثلاثة الوارد ذكرها (وأمثالهم) أيّ بيان تنديد ضد آلة قمع “البوليس” الفرنسي بعد مقتل الشاب نائل… فرنسيون أيّام المجد، والعودة إلى المنابع عند نوائب الدّهر!