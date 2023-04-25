والدة نورهان تكشف سبب تركها في مركز للطفولة المسعفة بعد الضجة بشأنها

خرجت والدة الطفلة نورهان التي أبكت كل من رأى فيديو صرختها يوم العيد، عن صمتها، لتكشف سبب تركها في مركز للطفولة المسعفة، بالرغم من كونها ابنة شرعية.

وقالت والدة نورهان بعدما هاجمها الكثيرون بتعليقاتهم إنها لم تتخل عن ابنتها، وأن الظروف القاهرة هي من تسببت في هذا الوضع المؤلم لكليهما.

وأضافت أن القاضي هو من أمر بإبعادها عنها، مؤكدة على ضرورة الدعاء لها كي تستعيدها لأنها اشتاقت إليها، وليس الدعاء عليها بالشر.

وأردفت: “مكاش أم تسمح في بنتها.. عندي 5 أبناء كيف أسمح في طفلة و4 راهم قدامي.. مكانش منها أنا راني مكوية عندي شهر بلا بنتي، رمضان جوزتو بلا بنتي، العيد جوزتو بلا بنتي خافوا ربي يا ناس.. نورمالمن تدعولي انجيب بنتي ماشي تهدرو بالشر”.

وتابعت: “كل ثلاثاء أزورها وتترجاني أن أخرجها لأنها لم تستطع الاحتمال.. ابنتي صغيرة ولا تعرف شيئا ظلمتوني وظلمتم ابنتي”.

وفي الختام أوضحت أم نورهان أن لديها جلسة الثلاثاء أمام القاضي، وطلبت الدعاء لها كي تستعيدها، وباكية صرخت: “الله غالب أنا زوالية تقدرت عليا ما تظلمونيش.. ما تعرفوش الحكاية كامل علاش تظلموني”.

وفي أول أيام عيد الفطر المبارك أثارت الفتاة المقيمة بدار الطفولة المسعفة بالجزائر العاصمة بظهورها في إحدى القنوات الخاصة جدلا واسعا عبر شبكات التواصل الاجتماعي، وأبكت القلوب بصرختها المؤلمة.

وبمجرد أن سألها الصحفي عن حلمها ردت بكلام مؤثر، ووجهت رسالة خاصة لوالدتها قائلة توحشتك يا ماما راني متمنيا تولي ليا وان شاء الله تعيدي بصحة والهنى ونتمنى تولي ليا يا ماما”.

وتساءل نشطاء عن سبب التخلي عن طفلة كالوردة في مركز للطفولة المسعفة، خاصة بعدما أشارت في الفيديو أنها رأت والدتها وزارتها في بجاية.

وأكد الكثيرون أن الأم ما كان عليها التخلي عن فلذة كبدها مهما كانت ظروفها، داعين لمساعدتها ماديا إن كانت لا تستطيع إعالتها.