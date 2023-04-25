والدة نورهان تكشف سبب تركها في مركز للطفولة المسعفة بعد الضجة بشأنها
خرجت والدة الطفلة نورهان التي أبكت كل من رأى فيديو صرختها يوم العيد، عن صمتها، لتكشف سبب تركها في مركز للطفولة المسعفة، بالرغم من كونها ابنة شرعية.
وقالت والدة نورهان بعدما هاجمها الكثيرون بتعليقاتهم إنها لم تتخل عن ابنتها، وأن الظروف القاهرة هي من تسببت في هذا الوضع المؤلم لكليهما.
وأضافت أن القاضي هو من أمر بإبعادها عنها، مؤكدة على ضرورة الدعاء لها كي تستعيدها لأنها اشتاقت إليها، وليس الدعاء عليها بالشر.
وأردفت: “مكاش أم تسمح في بنتها.. عندي 5 أبناء كيف أسمح في طفلة و4 راهم قدامي.. مكانش منها أنا راني مكوية عندي شهر بلا بنتي، رمضان جوزتو بلا بنتي، العيد جوزتو بلا بنتي خافوا ربي يا ناس.. نورمالمن تدعولي انجيب بنتي ماشي تهدرو بالشر”.
وتابعت: “كل ثلاثاء أزورها وتترجاني أن أخرجها لأنها لم تستطع الاحتمال.. ابنتي صغيرة ولا تعرف شيئا ظلمتوني وظلمتم ابنتي”.
وفي الختام أوضحت أم نورهان أن لديها جلسة الثلاثاء أمام القاضي، وطلبت الدعاء لها كي تستعيدها، وباكية صرخت: “الله غالب أنا زوالية تقدرت عليا ما تظلمونيش.. ما تعرفوش الحكاية كامل علاش تظلموني”.
أم الفتاة توضح سبب الإبتعاد عن إبنتها !!
اللهم ارحم كل نفس لايعلم حالها إلا أنت
الله المستعان ولاحول ولاقوة إلا بالله العلي العظيم pic.twitter.com/2ss52VQKO2
— ⵣ Algerian dzⵣ 🇩🇿 🇪🇭 🇵🇸 (@samgroom2) April 25, 2023
وفي أول أيام عيد الفطر المبارك أثارت الفتاة المقيمة بدار الطفولة المسعفة بالجزائر العاصمة بظهورها في إحدى القنوات الخاصة جدلا واسعا عبر شبكات التواصل الاجتماعي، وأبكت القلوب بصرختها المؤلمة.
وبمجرد أن سألها الصحفي عن حلمها ردت بكلام مؤثر، ووجهت رسالة خاصة لوالدتها قائلة توحشتك يا ماما راني متمنيا تولي ليا وان شاء الله تعيدي بصحة والهنى ونتمنى تولي ليا يا ماما”.
#مؤثر_جداً
🔴 شاهد.. طفلة بدار الطفولة المسعفة: توحشت ماما ومتمني تولي ليا 💔😭😭#الجزائر pic.twitter.com/ji2V7sFPtJ
— EmiLio (@AbdelhakBiada) April 22, 2023
وتساءل نشطاء عن سبب التخلي عن طفلة كالوردة في مركز للطفولة المسعفة، خاصة بعدما أشارت في الفيديو أنها رأت والدتها وزارتها في بجاية.
وأكد الكثيرون أن الأم ما كان عليها التخلي عن فلذة كبدها مهما كانت ظروفها، داعين لمساعدتها ماديا إن كانت لا تستطيع إعالتها.