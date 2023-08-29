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رياضة

والدة وشقيقة رئيس اتحاد الكرة الإسباني تُضربان عن الطعام

الشروق الرياضي
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والدة وشقيقة رئيس اتحاد الكرة الإسباني تُضربان عن الطعام
ح.م
لويس روبياليس

دخلت والدة رئيس اتحاد الكرة الإسباني لويس روبياليس في إضراب عن الطعام، دفاعا عنه بِسبب ما يتعرّض له هذه الأيّام.

وكانت “الفيفا” في الأيّام القليلة الماضية قد أصدرت حكما، يقضي بِإيقاف روبياليس لِمدّة 90 يوما. بِسبب تورّطه في فضيحة أخلاقية.

ولازمت والدة روبياليس إحدى كنائس مدينة غرناطة الإسبانية، وقرّرت الإضراب عن الطّعام، “حتّى تُنصف العدالة ابنها”، تقول أحدث تقارير الصحافة الإسبانية. التي أضافت أن خالة رئيس اتحاد الكرة الإسباني التحقت بِشقيقتها للغرض ذاته.

هذا ووفقا للإعلام الإسباني، فإن مطالب إنهاء مهام لويس روبياليس أو دفعه إلى الإستقالة تتعاظم يوما بعد يوم. فيما يُصرّ رئيس اتحاد الكرة المحلّي على التشبّث بِمنصبه.

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