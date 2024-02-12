“والدي ضربني بالسكين”.. يسرى تكشف بعض خصوصياتها وسبب بكائها بعد اعتزال عادل إمام!

كشفت الفنانة المصرية يسرى في أحدث ظهور إعلامي لها بعض خصوصياتها التي بقيت سرا في حياتها كما تحدثت عن سبب بكائها بعد إعلان خبر اعتزال زعيم الكوميديا عادل إمام.

وتحدثت يسرى في مقابلة تلفزيونية عن بداياتها الفنية حيث رفض والدها بشدة دخولها مجال التمثيل، وقالت عن حادثة لم تنسها: “في اليوم الذي أخبرت والدي فيه أني أريد دخول مجال التمثيل، والدي جري عليّ وفي يده سكين، وحتى الآن في ظهري ندبة منه”.

وأوضحت أنها منذ بدأت التمثيل كان والدها يذهب معها ويوقع العقود بدلًا منها، مؤكدة أنها لم تقدِّم إلا دور البطولة منذ بداية مشوارها الفني.

وتابعت: “الأستاذ عبدالحليم نصر منحني الفرصة الأولى في حياتي والبطولة مباشرة، وعمري ما عملت إلا أدوار بطولة أو بطولة جماعية”.

وتابعت: “عمري ما نزلت عن البطولة لأنه قالي أنا بديكي بطولة فيلم يعني أنتِ تبقي بطلة، لو قررتِ تتنازلي مش هتطلعي تاني، وده من أكتر من 40 سنة، ومن ساعتها وأنا بطلة”.

وخلال استضافتها في برنامج “يلا نحكي” على قناة أل بي تحدثت الفنانة الشهيرة عن سبب بكائها عندما علمت بخبر اعتزال عادل إمام، الذي شاركته دور البطولة في عديد الأعمال الدرامية.

وقالت يسرى: “لم أتصوّر في يوم أن أستاذنا العظيم يعتزل، لأنه يحب الفن وعاش له، وعمري ما تصورت أنه يبعد عننا”، مضيفة: “تساءلت معقولة مش هيرجع لنا تاني بفنه.. حتة من قلبي اتخلعت”.