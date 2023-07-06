والد صيّود: استغفلوا ابني وحطّموه ويوم التتويجات يقفزون لِالتقاط الصّور معه!

أمعن في جلد مسؤولي اتحادية السّباحة

وجّه والد السبّاح جواد صيّود، الخميس، انتقادات لاذعة إلى الاتحادية الجزائرية التي تُشرف على إدارة هذه الرياضة.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي نشّطه السبّاح جواد صيّود ووالده، بِقاعة المحاضرات للمُركّب الرياضي “ميلود هدفي” بِوهران.

وقال والد صيّود إن مسؤولي اتحادية السّباحة يعملون في الخفاء جاهدين لِتحطيم ابنه، واستدلّ بِعديد الأمثلة، بينها تجاهل التكفّل بِترتيبات سفريته إلى مدينة فوكوكا اليابانية، لِخوض بطولة العالم ما بين الـ 14 والـ 30 من جويلية الحالي.

وأوضح أن ابنه لا يملك لا تأشيرة ولا تذكرة السّفر، وأن مسؤولي اتحادية السّباحة استغفلوه، وطلبوا منه في أواخر شهر رمضان الفضيل (اليوم الـ 27) بِالتوجّه إلى سفارة اليابان بِالجزائر، لِتحييد هذا المشكل. ولمّا وصل أعلمته سفارة اليابان أن اتحادية السّباحة لم تُرسل ملفّه! ولذلك لا يُمكنها منحه التأشيرة.

وقبل الوصول إلى السّفارة بِالعاصمة، اضطرّ جواد صيّود إلى السّفر فجرا على متن سيارة أجرة، انطلاقا من مدينة قسنطينة (مقرّ إقامته). وذلك لِاستحالة الذهاب جوّا، بِسبب التأخّر في الحجز، وأيضا تزامن الموعد مع عيد الفطر المُبارك (فترة تعرف ضغطا شديدا). قبل أن يصطدم في طريقه بِحادث مرور بِولاية البويرة، فتأخّرت سفريته بِنحو 3 ساعات.

وواصل والد صيّود يسرد “ألاعيب” اتحادية السّباحة ضدّ نجله، وقال إن مسؤولي الهيئة لم يُقدّموا لِنجله المنحة المالية المُخصّصة لِرياضيي المستوى العالي. وأكدّ أن ثلاثة سبّاحين نالوا المستحقّات المالية، في حين ما زال ابنه ينتظر المنحة. وشكر بِالمناسبة رئيسَ الجمهورية عبد المجيد تبون الذي سبق له أن تحدّث شخصيا مع جواد، وأمر بِتخصيص منحة مالية له.

وتابع والد صيّود يقول إنّه على تواصل مع اتحادية السّباحة بِكل الطرق المُتاحة، بِما فيها البريد الإلكتروني، لكن الأبواب تظلّ موصدة.

واختتم بِنبرة استياء من مسؤولي اتحادية السّباحة، الذين يغيبون لِفترة طويلة، ثم يأتون لِالتقاط الصّور مع نجله أيّام التتويجات! في محاولة لِإظهار أنهم هم مَن هندسوا لِهذه الانتصارات.

ويُصنّف جواد صيّود (23 سنة) هذه الأيّام في خانة أحسن سبّاحي المنتخب الوطني الجزائري، حيث نال الخميس 3 ذهبيات في الألعاب العربية. و3 أخرى في ألعاب البحر المتوسط بِوهران صيف 2022، بينها واحدة في المعدن النّفيس، و7 ذهبيات في بطولة إفريقيا بِتونس عام 2022. وغيرها من التتويجات في محافل دولية مُتباينة.