والد ميسي يعلّق على عرض الهلال السعودي

نفى والد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، ما تردد بشأن إمكانية انتقال نجله إلى الهلال السعودي، ورفضه خوض التدريبات في نادي باريس سان جيرمان.

وعلّق خورخي ميسي، على مجموعة من الأخبار المتعلقة بميسي عبر حسابه على إنستغرام، قائلا: “أخبار كاذبة! إلى متى سيستمر الكذب؟ أين هي الإثباتات؟ كل شيء خاطئ”.

وفند والد ليونيل ميسي، أن يكون والده قد غادر تدريبات باريس سان جيرمان بسبب مشاكل مع المدرب، كما كذّب الأخبار التي ترددت حول مطالبة ميسي براتب قدره 600 مليون يورو من الهلال، بالإضافة إلى تكذيبه أخبار عدم قبول النادي الباريسي شروط ميسي لتوقيع عقد جديد.

وذكرت شبكة “RMC” سبورت الفرنسية، أن ميسي لم يشارك في مران باريس سان جيرمان، الخميس، ليثير علامات الاستفهام حوله قبل آخر مباراة، على عتبة التوقف الدولي.

كما زعمت تقارير صحفية مؤخرا أن والد ميسي طالب الهلال بدفع 600 مليون يورو، من أجل التوقيع للنادي، كما أفادت تقارير أخرى بوجود مشاكل بين ليونيل ميسي وإدارة نادي باريس سان جيرمان حول تجديد عقده، الذي ينتهي الصيف المقبل.