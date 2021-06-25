والي الجزائر العاصمة: التزود بالمياه سيعرف استقرارا ابتداء من جويلية

قال والي الجزائر العاصمة يوسف شرفة، إن عملية التزويد بالمياه ستعرف استقرارا بداية من شهر جويلية القادم.

وأوضح شرفة في تصريح للتلفزيون العمومي أن مصالحه ستنطلق في تطبيق برنامج للتخفيف من أزمة الماء، مؤكدا أن هذه الأزمة ستعرف استقرارا خلال شهر جويلية،أوت وسبتمبر.

وكشف المتحدث أنه سيتم استغلال 51 بئرا عميقا وهو ما سيمح بتوفير 80 ألف متر مكعب من الماء خلال شهر جويلية، بالإضافة إلى الشروع في استغلال المياه السطحية بحفر 120 بئر عميق في الأيام المقبلة.

كما أكد والي العاصمة على إعادة استغلال 3 محطات لتحلية مياه البحر خلال شهري جويلية وأوت طبقا لتعليمات رئيس الجمهورية.

وعن البرنامج الجديد لتوزيع المياه، قال شرفة أنه سيمس كل أحياء وبلديات العاصمة بالإنصاف، مشيرا إلى أنه تم تقسيم برنامج التزويد بالماء إلى 3 أصناف.

فحسب الوالي فإن 14 بلدية يسكون توزيع الماء فيها من الساعة 06 صباحا إلى 14:00 مساء، و23 بلدية يكون التزويد فيها بالماء في بعض الأحياء يوميا من الساعة 08 صباحا الى 14:00 مساء، وفي بعض الأحياء كل يومين.

بينما سيكون توزيع المياه في 20 بلدية يوما بعد يوم من الساعة 06 صباحا إلى 18 مساء.